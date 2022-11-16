Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.
– Вы стояли у истоков «Краснодара» – выводили клуб в РПЛ. Чем вам запомнилась работа с Галицким?
– Галицкий – веха для российского футбола. Человек выстроил шикарнейший клуб и академию. Хочу пожелать ему здоровья, чтобы он как можно дольше радовался своему детищу и гордился им.
Под моим руководством «Краснодар» в сезоне-2009 полтора круга бился за победу в ФНЛ. Но в один момент Галицкий меня осадил: «Сергей Абуезидович, притормозите. Мы пока не готовы выходить в РПЛ – у нас нет структуры». Он сказал – хочет, чтобы все было постепенно.
Планировали решить вопрос выхода в Премьер-лигу через год-два. По итогам сезона мы заняли пятое место, но так сложилось, что некоторые команды, которые были выше нас, финансово не потянули выход в Премьер-лигу. Так в ней оказался «Краснодар».
- Галицкий раньше владел торговой сетью «Магнит».
- Он основал «Краснодар» в 2008 году.
- Его клуб выступал в группе Лиги чемпионов.
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