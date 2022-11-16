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    Ташуев: «Галицкий – веха для российского футбола. Хочу пожелать ему здоровья»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

    – Вы стояли у истоков «Краснодара» – выводили клуб в РПЛ. Чем вам запомнилась работа с Галицким?

    – Галицкий – веха для российского футбола. Человек выстроил шикарнейший клуб и академию. Хочу пожелать ему здоровья, чтобы он как можно дольше радовался своему детищу и гордился им.

    Под моим руководством «Краснодар» в сезоне-2009 полтора круга бился за победу в ФНЛ. Но в один момент Галицкий меня осадил: «Сергей Абуезидович, притормозите. Мы пока не готовы выходить в РПЛ – у нас нет структуры». Он сказал – хочет, чтобы все было постепенно.

    Планировали решить вопрос выхода в Премьер-лигу через год-два. По итогам сезона мы заняли пятое место, но так сложилось, что некоторые команды, которые были выше нас, финансово не потянули выход в Премьер-лигу. Так в ней оказался «Краснодар».

    • Галицкий раньше владел торговой сетью «Магнит».
    • Он основал «Краснодар» в 2008 году.
    • Его клуб выступал в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: Sport24

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