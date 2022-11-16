Агент пообещал, что Карраскаль до лета не покинет ЦСКА

Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, отверг возможность зимнего ухода игрока.

«Карраскаль продолжит выступать за ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения по Хорхе. Он очень счастлив в России», – заявил Родригес.

Карраскаль в ЦСКА с зимы.

Контракт игрока действует до 2026 года.

В 16 матчах сезона РПЛ Карраскаль записал на свой счет 5 голов и 5 результативных передач.

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