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    Манчини: «Чемпионат мира без Италии – это другое»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался об отсутствии команды на ЧМ-2022.

    «Мы заслуживали поехать на турнир, но упустили возможности, которые у нас были. Это футбол. После большого удовлетворения пришло большое разочарование.

    Чемпионат мира без Италии – это другое. Будем стараться, чтобы такого больше не было. Мы сможем снова стать большой силой, как на Евро-2020», – сказал Манчини.

    • Италия – победитель Евро-2020.
    • Итальянцы пропускают 2-й чемпионат мира подряд.
    • Турнир в Катаре стартует 20 ноября.

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    Источник: FIGC

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