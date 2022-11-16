Манчини: «Чемпионат мира без Италии – это другое»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался об отсутствии команды на ЧМ-2022.

«Мы заслуживали поехать на турнир, но упустили возможности, которые у нас были. Это футбол. После большого удовлетворения пришло большое разочарование.

Чемпионат мира без Италии – это другое. Будем стараться, чтобы такого больше не было. Мы сможем снова стать большой силой, как на Евро-2020», – сказал Манчини.

Италия – победитель Евро-2020.

Итальянцы пропускают 2-й чемпионат мира подряд.

Турнир в Катаре стартует 20 ноября.

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