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    Стала известна реакция Руни на жесткую критику от Роналду

    Бывший нападающий «МЮ» Уэйн Руни ошеломлен критикой в свой адрес со стороны нападающего Криштиану Роналду.

    Ранее португалец заявил в интервью: «Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем Руни. Хотя это так».

    По информации Sky Sport, Руни решил не делать публичных заявлений по поводу критики со стороны экс-одноклубника.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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    Источник: Sky Sport

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    15.11.2022 23:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12113

      DeStar 1 час назад

      стала известна реакция руни !! - он никак не отреагировал - браво бомбардир.

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