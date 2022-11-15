Стала известна реакция Руни на жесткую критику от Роналду

Бывший нападающий «МЮ» Уэйн Руни ошеломлен критикой в свой адрес со стороны нападающего Криштиану Роналду.

Ранее португалец заявил в интервью: «Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем Руни. Хотя это так».

По информации Sky Sport, Руни решил не делать публичных заявлений по поводу критики со стороны экс-одноклубника.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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