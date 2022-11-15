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    Тренер «Ахмата» раскрыл секрет победы над «Зенитом»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу грозненского клуба над «Зенитом» (2:1) в 16-м туре РПЛ.

    — Как настроить футболистов на матч против «Зенита»?

    — Главное — не слова, а подготовка. Мы старались не напрягать ребят, не давить на них ментально. Нужно было, чтобы они раскрепостились и играли в свой футбол. «Зенит» нужно уважать, но никак не бояться.

    — Разве играть с «Зенитом» в свой футбол не равносильно поражению? Мы видели пример «Оренбурга» — получили восемь.

    — Мы не раскрывались. Когда не проходил высокий прессинг, мы все вместе уходили в средний блок. Когда нас прижимали к штрафной — опускались, перекрывая зоны. Это все мои игроки знали и нарабатывали.

    Единственное, что не получилось — владение мячом. Мои команды обычно хорошо владеют мячом, но в игре с «Зенитом» этого не было. Это творческий процесс, результат приходит со временем.

    Для меня главное, что мы, помчавшись вперед, не пропустили сразу ответные мячи. Значит, команда была полностью готова к «Зениту».

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    Источник: Sport24

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