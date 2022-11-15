В «Трабзонспоре» отреагировали на слухи об интересе к Сычевому

Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу прокомментировал новость о возможном переходе в турецкий клуб форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Нет, нам не интересен Владимир Сычевой. Впервые слышу об этом игроке», – сказал Агаоглу.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

На прошлой неделе нападающий продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

Его также хочет купить «Црвена Звезда».

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