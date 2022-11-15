Губерниев: «Не исключено, что увидим Слуцкого в РПЛ. В роли агронома»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

— Странное решение, что Слуцкий сам ушел. Из клуба ему нужно было уходить давно. Очень странное решение — команда идет на пятом месте.

Если ты мужик, доделай работу до конца, невзирая на критику. Когда все валилось, руководство и главный тренер друг другу доверяли, а сейчас взять и уйти — это что такое? Все поступки Слуцкого очень странные.

— Увидим ли мы его еще в РПЛ?

— Не исключено. Может, в роли агронома его увидим. Полю в Сочи нужно помогать.

Слуцкий тренировал «Рубин» 3 года.

По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.

«Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиге.

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