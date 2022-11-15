Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Губерниев: «Не исключено, что увидим Слуцкого в РПЛ. В роли агронома»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

    — Странное решение, что Слуцкий сам ушел. Из клуба ему нужно было уходить давно. Очень странное решение — команда идет на пятом месте.

    Если ты мужик, доделай работу до конца, невзирая на критику. Когда все валилось, руководство и главный тренер друг другу доверяли, а сейчас взять и уйти — это что такое? Все поступки Слуцкого очень странные.

    — Увидим ли мы его еще в РПЛ?

    — Не исключено. Может, в роли агронома его увидим. Полю в Сочи нужно помогать.

    • Слуцкий тренировал «Рубин» 3 года.
    • По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.
    • «Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиге.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Рубин» показал прощальное фото Слуцкого с командой: «Спасибо за все, тренер!»
    «Рубин» объявил имя и.о. главного тренера после ухода Слуцкого
    Гаранин – кандидат на смену Слуцкому в «Рубине» (Сергей Ильев)
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2299

      fakeid 37 минут назад

      такая он гнида. единственное, что его оправдывает - что ходит с лыжой в Ж.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      Болотоход 39 минут назад

      ахахха)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66465

      portero 47 минут назад

      Иди лучше жопы биатлонисток коммментируй, пускатель слюней на биатлонисток....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Фёдор Горюнов 1 час назад

      Иди Лыжи Комментируй...Там У Тебя Лучше Получается...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11