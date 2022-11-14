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    Ветераны «Спартака» смогут лечиться в медицинских центрах «Лукойла»

    Член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о деятельности созданной неделю назад структуры.

    – Очень многие ветераны футбола находятся в положении, когда им после завершения карьеры приходится искать возможности кормить семью. Но они должны на что-то рассчитывать, и главное – внимание «Спартака».

    Есть общепринятая во всем мире система, даже Андрей Канчельскис рассказывал, что «Манчестер Юнайтед» выплачивает ему стипендию, хотя он давно закончил с футболом.

    Они дают возможность футболистам искать себе работу, либо потратить деньги на обучение, чтобы переквалифицироваться и дальше кормить свою семью.

    Нынешний гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков – не футболист, но человек военный. Я с ним встречался и был приятно удивлен его осведомленностью не только жизнью нынешних футболистов, но и ветеранов, которые сегодня находятся без внимания футбольного клуба.

    Лет 10 назад разговаривал с отдельными ветеранами футбола, которые рассказывали, что тогда дирекция «Спартака» платила по 200 долларов. С одной стороны, это ерунда. Но с другой – это внимание.

    Помимо этого, ежегодно клуб собирал всех ветеранов в Сокольниках, где они за столом всегда получали конверты. Когда-то – пять тысяч, когда-то – 10 тысяч. Внимание оказывали каждый год, это было приятно.

    Мележиков высказал идею, что есть ветераны «Спартака», но нет официального органа. Например, в РФС есть комитет ветеранов, который раз-два в год собирает экс-футболистов и дает деньги или подарки.

    Наши ветераны не побираются, а чувствуют, что они нужны, чувствуют важность даже после завершения карьеры. Мележиков сказал, что надо обязательно создавать такой орган в клубе. Так и был утвержден комитет ветеранов «Спартака» при совете директоров клуба.

    – Значит, «Спартак» планирует материально помогать всем ветеранам?

    – В обязательном порядке, потому что у ветеранов есть члены семьи. Мы единогласно попросили, чтобы такая громадная корпорация, как «Лукойл», оказывала максимальную помощь ветеранам и им семьям.

    У компании есть сеть медицинских клиник, где ее сотрудники проходят обследования. Я попросил Мележикова подключить ветеранов к этой услуге, чтобы мы могли проходить лечение в соответствующих клиниках. Мы получили утверждение. Это уже большой плюс.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.11.2022 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1387

      moskowcity-petrv 11 минут назад

      Вот она, причина развала медицины для обычного населения нашей необъятной родины!в каждой структуре,свои больницы и лучшие специалисты.а за Московской областью вообще кошмар, а не медицина.необходимо менять всю систему здравоохранения

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