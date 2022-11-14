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    Клуб 7-го английского дивизиона хочет арендовать Холанда на время ЧМ-2022

    «Эштон Юнайтед» сделал запрос по краткосрочной аренде нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

    Клуб седьмого английского дивизиона хочет заполучить 22-летнего футболиста на 28 дней, пока будет идти чемпионат мира.

    В «Эштон Юнайтед» объяснили, что такой переход обеспечит норвежца игровой практикой, вследствие чего он будет отлично готов к возобновлению клубного сезона.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Холанд в этом сезоне забил 23 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах за «Сити».

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    Источник: The Guardian

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    14.11.2022 22:55
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