Клуб 7-го английского дивизиона хочет арендовать Холанда на время ЧМ-2022

«Эштон Юнайтед» сделал запрос по краткосрочной аренде нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Клуб седьмого английского дивизиона хочет заполучить 22-летнего футболиста на 28 дней, пока будет идти чемпионат мира.

В «Эштон Юнайтед» объяснили, что такой переход обеспечит норвежца игровой практикой, вследствие чего он будет отлично готов к возобновлению клубного сезона.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Холанд в этом сезоне забил 23 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах за «Сити».

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