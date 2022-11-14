Экс-директор «Ромы» сравнил Моуринью с наркотиком

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини высказался о Жозе Моуринью.

«Он ежедневно дает концерты для журналистов. Когда Жозе только приехал в «Рому», я сказал, что он опиум для бедных, и оказался прав.

Я восхищался им за достижения с «Порту», ​​но в остальном его послужной список оставляет меня равнодушным», – заявил Сабатини.

Моуринью тренирует «Рому» с лета 2021 года.

В прошлом сезоне он выиграл с командой Лигу конференций.

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