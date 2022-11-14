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    Стало известно, какой судья заработал больше всех в первой части сезона РПЛ

    Владислав Безбородов стал самым высокооплачиваемым судьей в первой части сезона РПЛ, сообщает Metaratings.

    49-летний арбитр заработал 1,72 миллиона рублей после вычета налогов. Свыше 1,5 миллиона рублей также заработали Евгений Кукуляк (1,64), Павел Кукуян (1,62) и Кирилл Левников (1,52).

    Всего 15 арбитров за четыре месяца работы в осенней части сезона РПЛ заработали свыше 1 миллиона рублей, в том числе и Сергей Карасeв (1,42).

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1495

      jek718875 38 минут назад

      Вот они! Российские миллионеры!

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      Рейтинг: +919

      SpartakMoskwa 1 час назад

      В белую то понятно, а в черную сколько им накапало?

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