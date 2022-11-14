«Заберу его в Чехию и никому не отдам». Тренер «Оренбурга» – о Сычевом

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопросы о форварде Владимире Сычевом.

– Что вы сделали с Сычевым? Он сейчас лидер бомбардирской гонки и едет в сборную...

– Работаем. Он хочет работать, со вторым тренером много разговаривает. Принимает критику.

Он натуральный продукт футбола, за три года сделал такой большой шаг вперед. Он это принимал как дар от бога, от футбола.

– Что нужно делать, чтобы Сычевой и весной столько забивал?

– Работать на тренировках и повторять то, что делал уже в игре. Сегодня он много отрабатывал в обороне после потери мяча.

Это черновая работа, нужно продолжать трудиться. Как тренируешься – так и играешь.

– Что сказали ему перед отъездом в сборную?

– Мы все его поблагодарили, пожелали удачи. Это очень важный момент в его карьере. Супер!

– То, что Сычевой продлил контракт, для вас как для тренера важно?

– Он может чуть‑чуть успокоиться. Если будет какое‑то предложение из другой команды, нам будет тяжело его сохранить.

Я уже сказал наверху – заберу его с собой в Чехию, закрою в комнате и никому не отдам.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

Вчера он оформил хет-трик в игре с «Краснодаром» (5:1).

На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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