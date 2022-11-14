Лэмпард хочет видеть Хайкина в «Эвертоне»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин может продолжить карьеру в АПЛ.
На российского футболиста претендует «Эвертон».
«Хайкин проводил время в Лондоне и общался с Фрэнком Лэмпардом еще в то время, когда специалист возглавлял «Челси».
Теперь англичанин хочет подписать россиянина бесплатно в «Эвертон», – сообщил источник Sport24.
- Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
- Он покинет команду в конце этого года в связи с истечением срока контракта.
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Источник: Sport24