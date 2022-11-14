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    Федун оценил результаты «Спартака» в первой части сезона РПЛ

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о результатах команды.

    «Второе место «Спартака» в первой части сезона РПЛ – хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно.

    А без еврокубков всe, что не первое место – не очень. Но я думаю, что наши болельщики довольны.

    Главное, что команда хорошо играет!», – заявил Федун.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25896

      vladimir-7 1 час назад

      Главное, что в свинарнике убрали Федуна и всё поперло в команде. Наконец-то,
      додумались! Однако, команды, занимающие после первого круга, второе и третье места, в конце сезона окажутся значительно ниже в турнирной таблице.

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      Рейтинг: +353

      Номэд > vladimir-7 1 час назад

      А тип понюшня займёт второе место?

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      Рейтинг: +1706

      alefreddy 2 часа назад

      приятно смотреть на команду а если усилиться то будет и за первое место бороться

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      Рейтинг: +26763

      JTherry 2 часа назад

      команда играет здорово, и это отличный показатель...) если бы не травмы ведущих игроков, то были бы ближе к зениту в таблице... наша молодежь радует, Абаскаль смело ставит на место выбывших молодых ребят - им бы побольше цинизма при завершении атак, но это издержки молодости - пройдет...) убери сейчас бразилов в зените, и пипец радужным мечтам газпрёма...)

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      Рейтинг: +423

      mikatv > JTherry 2 часа назад

      Так и у Спартака убери Промеса и Николсона - тоже так себе картина)

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      Рейтинг: +26763

      JTherry > mikatv 2 часа назад

      сравнение, конечно - 2 игрока и 9 бразилов в зените...))) кстати, Николсон больше косячит, я бы его сейчас убрал, но тренеру он почему то нравится... но твое сравнение я оценил, наши два игрока стоят этих девяти..!)

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