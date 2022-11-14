Федун оценил результаты «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о результатах команды.

«Второе место «Спартака» в первой части сезона РПЛ – хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно.

А без еврокубков всe, что не первое место – не очень. Но я думаю, что наши болельщики довольны.

Главное, что команда хорошо играет!», – заявил Федун.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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