Федун оценил результаты «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Главное, что в свинарнике убрали Федуна и всё поперло в команде. Наконец-то,
додумались! Однако, команды, занимающие после первого круга, второе и третье места, в конце сезона окажутся значительно ниже в турнирной таблице.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о результатах команды.
«Второе место «Спартака» в первой части сезона РПЛ – хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно.
А без еврокубков всe, что не первое место – не очень. Но я думаю, что наши болельщики довольны.
Главное, что команда хорошо играет!», – заявил Федун.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
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