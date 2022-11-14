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    «Специфические соперники? А с кем еще играть?». Захарян – о ноябрьских матчах сборной России

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о ноябрьских товарищеских встречах сборной России.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

    «С какими чувствами еду в сборную? Удовлетворение.

    Специфические соперники? Такая ситуация, а с кем ещe играть? Топовые сборные не хотят.

    Естественно, если бы мы играли с топ-сборными, то было бы лучше. Но сейчас такая ситуация», – сказал Захарян.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +738

      SLADE2019 2 часа назад

      Очень мягенько выразился, специфические соперники. А главное весьма точно. Что остается написать? Выиграйте хоть этих специфических.

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