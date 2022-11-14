«Специфические соперники? А с кем еще играть?». Захарян – о ноябрьских матчах сборной России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о ноябрьских товарищеских встречах сборной России.
- 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
- Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
«С какими чувствами еду в сборную? Удовлетворение.
Специфические соперники? Такая ситуация, а с кем ещe играть? Топовые сборные не хотят.
Естественно, если бы мы играли с топ-сборными, то было бы лучше. Но сейчас такая ситуация», – сказал Захарян.
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Источник: «Чемпионат»