«Специфические соперники? А с кем еще играть?». Захарян – о ноябрьских матчах сборной России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о ноябрьских товарищеских встречах сборной России.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«С какими чувствами еду в сборную? Удовлетворение.

Специфические соперники? Такая ситуация, а с кем ещe играть? Топовые сборные не хотят.

Естественно, если бы мы играли с топ-сборными, то было бы лучше. Но сейчас такая ситуация», – сказал Захарян.

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