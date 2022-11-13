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    «Динамо»– ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

    «Динамо»: Шунин, Сазонов, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Грулев, Смолов.

    Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Лесовой, Сулаквелидзе, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.

    ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Зайнутдинов, Фукс, Обляков, Зделар, Мендес, Карраскаль, Ушаков, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Гайич, Мухин, Щенников, Медина, Яковлев, Ермаков, Лукин, Гайч, Заболотный.

    • Матч состоится на московской «ВТБ Арене».
    • Начало – в 19:30 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5119

      neim 1 час назад

      А кто-нибудь знает, почему потерял место в составе Гагнидзе ?
      Ведь ещё совсем недавно он совсем не плохо зажигал в центре поля.

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