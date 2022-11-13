«Динамо»– ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

А кто-нибудь знает, почему потерял место в составе Гагнидзе ?
Ведь ещё совсем недавно он совсем не плохо зажигал в центре поля.
Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Грулев, Смолов.
Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Лесовой, Сулаквелидзе, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Зайнутдинов, Фукс, Обляков, Зделар, Мендес, Карраскаль, Ушаков, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Гайич, Мухин, Щенников, Медина, Яковлев, Ермаков, Лукин, Гайч, Заболотный.
- Матч состоится на московской «ВТБ Арене».
- Начало – в 19:30 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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