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    РПЛ. «Динамо» победило ЦСКА, в матче 2 удаления. У команды Федотова 1 победа в 7 встречах

    «Динамо» в 17-м туре чемпионата России оказалось сильнее ЦСКА. У хозяев забил Муми Нгамале, который отправится на ЧМ-2022 в составе сборной Камеруна.

    В матче было два удаления. Игру обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

    На 81-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти.

    У ЦСКА в последних семи матчах одна победа.

    «Динамо» поднялось на четвертое место. ЦСКА опустился на пятую позицию.

    РПЛ ушла на паузу до марта.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Скопинцев, 40; 2:0 – Нгамале, 63; 2:1 – Обляков, 65.

    Незабитые пенальти: Фомин, 81 – нет.

    Удаления: Гладышев, 82 (вторая ж.к.) – Обляков, 79 (вторая ж.к.).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии65
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      Рейтинг: +53

      Pawel12 1 час назад

      С удовольствием матч посмотрел) Все голы классные. Дерби удалось!!! Динамо Москва с победой)

      0
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      Рейтинг: +593

      bratskij 1 час назад

      ЦСКА уже не то разочаровывает, а уже просто пофиг на команду становится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66459

      portero 1 час назад

      Ну вот и всё, надеюсь продолжение весной увидим....

      2
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      Рейтинг: +10

      kulikovsergey 1 час назад

      Форма конечно достойная футбоистов.

      0
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      Рейтинг: +17384

      paracetamol 1 час назад

      Тырнамо стырила зенитовскую форму и поэтому ей повезло!

      0
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      Рейтинг: +618

      7:1 > paracetamol 1 час назад

      омг. до чего же нужно быть дегенератом, чтобы такое написать

      2
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      Рейтинг: +4413

      sobaka120982 1 час назад

      Помимо того что я из Сочи я всегда болел за армейский клуб, но вот сейчас я счастлив результату, как по мне Федотов не красиво да и опрометчиво поступил уйдя за бабками в ЦСКА... Результата как мы видим у него нет, а у нас для него ну всё звезды сходились

      2
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      Рейтинг: +17384

      paracetamol > sobaka120982 1 час назад

      Федот стал не тот. Впрочем, в ЦСКА такая атмосфера, что никто ничего сделать не может!

      0
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      Рейтинг: +1161

      САНЁК17 1 час назад

      Дайте Федотову кепи-бейсболка с меньшем размером,он не видит как команда играет футбол

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      Рейтинг: +16401

      Fusballer > САНЁК17 1 час назад

      Тогда голову сильно сдавливать будет)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1378

      шахта Заполярная 1 час назад

      Что то как то скучно на ветке, после такого боевого матча, где было все голы, пенальти, удаления.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3549

      CSKA57 > шахта Заполярная 1 час назад

      Все под впечатлением!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16401

      Fusballer > шахта Заполярная 1 час назад

      Ржания и гыгыгыканья не хватает!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1378

      шахта Заполярная > Fusballer 1 час назад

      Да ты прав Клинера не хватает. Может что то с ним случилось.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20237

      derrik2000 1 час назад

      По качеству и накалу - два разъярившихся петушка сцепились.
      Качество, естественно, не очень, но из-за накала смотреть было очень интересно.

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      Рейтинг: +437

      Завулон new new 1 час назад

      Свисток арбитра завершил первую половину чемпионата на редкость красивой игрой.
      Спасибо командам за отличный футбол!

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