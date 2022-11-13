РПЛ. «Динамо» победило ЦСКА, в матче 2 удаления. У команды Федотова 1 победа в 7 встречах

«Динамо» в 17-м туре чемпионата России оказалось сильнее ЦСКА. У хозяев забил Муми Нгамале, который отправится на ЧМ-2022 в составе сборной Камеруна.
В матче было два удаления. Игру обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.
На 81-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти.
У ЦСКА в последних семи матчах одна победа.
«Динамо» поднялось на четвертое место. ЦСКА опустился на пятую позицию.
РПЛ ушла на паузу до марта.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Скопинцев, 40; 2:0 – Нгамале, 63; 2:1 – Обляков, 65.
Незабитые пенальти: Фомин, 81 – нет.
Удаления: Гладышев, 82 (вторая ж.к.) – Обляков, 79 (вторая ж.к.).
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