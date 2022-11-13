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  • РПЛ. «Динамо» победило ЦСКА, в матче 2 удаления. У команды Федотова 1 победа в 7 встречах

РПЛ. «Динамо» победило ЦСКА, в матче 2 удаления. У команды Федотова 1 победа в 7 встречах

13 ноября 2022, 21:27
74

«Динамо» в 17-м туре чемпионата России оказалось сильнее ЦСКА. У хозяев забил Муми Нгамале, который отправится на ЧМ-2022 в составе сборной Камеруна.

В матче было два удаления. Игру обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

На 81-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти.

У ЦСКА в последних семи матчах одна победа.

«Динамо» поднялось на четвертое место. ЦСКА опустился на пятую позицию.

РПЛ ушла на паузу до марта.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Скопинцев, 40; 2:0 – Нгамале, 63; 2:1 – Обляков, 65.

Незабитые пенальти: Фомин, 81 – нет.

Удаления: Гладышев, 82 (вторая ж.к.) – Обляков, 79 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (74)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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JTherry
1668364665
по-"дружески" мусора вынесли коней с двумя красными с обеих сторон и обогнали их в турнирной таблице... дерби получилось интересным с вишенкой на торте - песней Люси Отчеботиной про "друзей"...))) частные поздравления клинеру - хрю-хрю.!!)
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Persona_non_Grata
1668364794
Господа модераторы, куда подевали половину комментов ???
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GoLenaStop
1668364945
ЦСКА, а ведь обидно за исход и такую игру, поздно проснулись... Акела Акинфеев -лучший. Спасибо коллективам за приличный матч. А, Всем хорошего, морозного понедельника
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insider_retro
1668365052
Дааа... Похоже Федот, да не тот... Да и Федюня в своём репертуаре... Что-то куда-то пропадают комменты...
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oyabun
1668365101
Становится всё забавнее и забавнее. Еще и Краснодар сегодня разгромно проиграл.
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R_a_i_n
1668365336
Парни, ни кто Клинера не видел? Рожает бедняга где-то!
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Красногорск_Фан
1668365365
А я вспомнил сегодня как Федотов сказал про Абскакаля что что то там по бровке прыгает, какой то клоун. Ну таки промежуточный результат диагностирует, что Федотов ниже на 7 очков (вроде). Вывод. Чем выше задираешь нос, тем больнее когда по нему заслуженно щелкают. Игру портили как обычно комментаторы, командам спасибо.
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Fusballer
1668365586
Федотов - топ!
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zigbert
1668365626
Огненный получился матч. Обе команды рвались вперед. Да и победить могла любая команда. У ЦСКА лучшим был Обляков. Как всегда в воротах надежно играл Акинфеев. Шунин тоже несколько раз спас свои ворота. У Динамо хорош был Скопинцев. Нельзя не отметить и игру Нгамале. Динамо с победой!
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portero
1668367787
Ну вот и всё, надеюсь продолжение весной увидим....
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