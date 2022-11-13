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Федотов назвал причину поражения ЦСКА от «Динамо»

13 ноября 2022, 22:39
13

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Не в чем упрекнуть, хороший настрой, хорошая игра. Множество голевых моментов и интересных комбинаций. Единственное – реализация.

Но этот отрезок закончился, мы подготовимся к новому и все поставим на место. Потому что этот отрезок как раз был такой, что в каждой игре не хватило голика. Мы создавали больше моментов, чем соперник, это показывает статистика. Есть что усиливать, есть вопросы по скамейке», – сказал Федотов.

  • У ЦСКА 1 победа в 7 последних матчах.
  • Клуб занимает 5-е место в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1668368871
Думаю, Федотов в самом деле всё поставит на место. Команда будет прибавлять.
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Pawel12
1668368885
Да нормально сыграли))))))))) Динамо Москва с победой) Дерби на Ура получилось
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derrik2000
1668369703
Для любителей футбола, НЕ болеющих за ЦСКА или Динамо, этот матч - прекрасно проведённое время у телевизора. А, что касается поражения ЦСКА (победы Динамо), то, как мне показалось, даже в этом "матче молодёжных команд" (из-за большого, прямо таки ОГРОМНОГО количества технического брака) Динамо хоть на миллиметр или три, но получше выглядело. И атаки у них были более осмысленные. "Мы создавали больше моментов, чем соперник, это показывает статистика. " Статистика - очень смешная штуковина: вроде видишь, что всё отлично, а на самом деле - полная ерунда. Это как статистика Росстата. )))
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CSKA471
1668370276
От игры даже осадка не осталось, хоть и проиграли, игра огонь!!!Динамо с победой!!!а мы свое возмем, по самоотдаче вопоосов нет, вопрос только по голам
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Таврида
1668374738
"Есть что усиливать, есть вопросы по скамейке". Заболотный и Гайч никуда не годятся, зачем этих деревянных вообще держат?
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Plyash
1668375295
Обеим командам спасибо за красивую игру,молодцы!!!А то просто настое@енило уже смотреть,как южноамериканское сборище мучается в попытках всевозможного побития рекордов...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1668396784
Федот-- да не тот.
Ответить
vladimir-7
1668406610
В зимнюю паузу необходимо убрать из команды Заболотного, любимчика Федотова по Сочи и Гайча, укрепит защиту и приобрести хорошего нападающего.
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zigbert
1668408835
Выглядит все оптимистично.
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