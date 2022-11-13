Федотов назвал причину поражения ЦСКА от «Динамо»

От игры даже осадка не осталось, хоть и проиграли, игра огонь!!!Динамо с победой!!!а мы свое возмем, по самоотдаче вопоосов нет, вопрос только по голам
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).
«Не в чем упрекнуть, хороший настрой, хорошая игра. Множество голевых моментов и интересных комбинаций. Единственное – реализация.
Но этот отрезок закончился, мы подготовимся к новому и все поставим на место. Потому что этот отрезок как раз был такой, что в каждой игре не хватило голика. Мы создавали больше моментов, чем соперник, это показывает статистика. Есть что усиливать, есть вопросы по скамейке», – сказал Федотов.
- У ЦСКА 1 победа в 7 последних матчах.
- Клуб занимает 5-е место в РПЛ.
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