Федотов назвал причину поражения ЦСКА от «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Не в чем упрекнуть, хороший настрой, хорошая игра. Множество голевых моментов и интересных комбинаций. Единственное – реализация.

Но этот отрезок закончился, мы подготовимся к новому и все поставим на место. Потому что этот отрезок как раз был такой, что в каждой игре не хватило голика. Мы создавали больше моментов, чем соперник, это показывает статистика. Есть что усиливать, есть вопросы по скамейке», – сказал Федотов.

У ЦСКА 1 победа в 7 последних матчах.

Клуб занимает 5-е место в РПЛ.

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