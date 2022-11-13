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    Федотов назвал причину поражения ЦСКА от «Динамо»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

    «Не в чем упрекнуть, хороший настрой, хорошая игра. Множество голевых моментов и интересных комбинаций. Единственное – реализация.

    Но этот отрезок закончился, мы подготовимся к новому и все поставим на место. Потому что этот отрезок как раз был такой, что в каждой игре не хватило голика. Мы создавали больше моментов, чем соперник, это показывает статистика. Есть что усиливать, есть вопросы по скамейке», – сказал Федотов.

    • У ЦСКА 1 победа в 7 последних матчах.
    • Клуб занимает 5-е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2314

      CSKA471 35 минут назад

      От игры даже осадка не осталось, хоть и проиграли, игра огонь!!!Динамо с победой!!!а мы свое возмем, по самоотдаче вопоосов нет, вопрос только по голам

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      Рейтинг: +20237

      derrik2000 44 минуты назад

      Для любителей футбола, НЕ болеющих за ЦСКА или Динамо, этот матч - прекрасно проведённое время у телевизора.
      А, что касается поражения ЦСКА (победы Динамо), то, как мне показалось, даже в этом "матче молодёжных команд" (из-за большого, прямо таки ОГРОМНОГО количества технического брака) Динамо хоть на миллиметр или три, но получше выглядело.
      И атаки у них были более осмысленные.

      "Мы создавали больше моментов, чем соперник, это показывает статистика. "

      Статистика - очень смешная штуковина: вроде видишь, что всё отлично, а на самом деле - полная ерунда.
      Это как статистика Росстата. )))

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      Рейтинг: +24

      Литейный 4 (returned) 53 минуты назад

      Была у Федота синица в руках(Сочи). Все его уважали. Нет, поперся за журавлем в небе. И растерял уважение к себе. Гыгыгы

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      Рейтинг: +17772

      Cleaner 55 минут назад

      Обляков- лучший игрок матча. Это говорит только о слабости нынешнего ЦСКА...(((

      0
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      Рейтинг: +53

      Pawel12 58 минут назад

      Да нормально сыграли))))))))) Динамо Москва с победой) Дерби на Ура получилось

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      Рейтинг: +23498

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Думаю, Федотов в самом деле всё поставит на место. Команда будет прибавлять.

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