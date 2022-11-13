Первая лига. «Рубин» сыграл вничью с «Енисеем», Слуцкий удален

«Рубин» в 18-м туре Первой лиги не забил голов «Енисею». Итоговый счет – 0:0.
Во втором тайме за эмоциональное поведение удален главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
Казанцы выпали из зоны переходных матчей за место в РПЛ. «Енисей» идет четвертым.
У «Рубина» одна победа в последних четырех матчах.
«Енисей» не проигрывает «Рубину» в четырех матчах подряд.
Россия. Первая лига. 18-й тур
Рубин (Казань) – Енисей (Красноярск) – 0:0
Удаления: нет – Раздорских, 90+4 (вторая ж.к.).
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Источник: Бомбардир.ру