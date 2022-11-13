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    Первая лига. «Рубин» сыграл вничью с «Енисеем», Слуцкий удален

    «Рубин» в 18-м туре Первой лиги не забил голов «Енисею». Итоговый счет – 0:0.

    Во втором тайме за эмоциональное поведение удален главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

    Казанцы выпали из зоны переходных матчей за место в РПЛ. «Енисей» идет четвертым.

    У «Рубина» одна победа в последних четырех матчах.

    «Енисей» не проигрывает «Рубину» в четырех матчах подряд.

    Россия. Первая лига. 18-й тур

    Рубин (Казань) – Енисей (Красноярск) – 0:0

    Удаления: нет – Раздорских, 90+4 (вторая ж.к.).

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    Источник: Бомбардир.ру

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