Сычевой: «Забил три, вообще бомба, а Личка все равно недоволен»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал свой хет-трик в ворота «Краснодара» в матче 17-го тура РПЛ (5:1).

«Разговаривали с тренером Марцелом Личкой, он всe равно недоволен. Говорит отдать ему (приз лучшему игроку матча), потому что надо было четыре забивать.

С каждым матчем планка растет, видимо. У меня нет цели, я просто выхожу играть за зрителей – получается забивать голы, круто! Сегодня три, вообще бомба», – сказал Сычевой.

Для Сычевого это 2-й хет-трик в сезоне РПЛ.

Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).

Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.

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