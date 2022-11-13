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    Сычевой: «Забил три, вообще бомба, а Личка все равно недоволен»

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал свой хет-трик в ворота «Краснодара» в матче 17-го тура РПЛ (5:1).

    «Разговаривали с тренером Марцелом Личкой, он всe равно недоволен. Говорит отдать ему (приз лучшему игроку матча), потому что надо было четыре забивать.

    С каждым матчем планка растет, видимо. У меня нет цели, я просто выхожу играть за зрителей – получается забивать голы, круто! Сегодня три, вообще бомба», – сказал Сычевой.

    • Для Сычевого это 2-й хет-трик в сезоне РПЛ.
    • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).
    • Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23488

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Теперь не Сычевой, а больше Личка будет главной трансферной целью для ряда клубов. Так сбалансировать игру команде с дешёвеньким составом не каждому дано.

      2
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      Рейтинг: +50

      Pawel12 48 минут назад

      Честно говоря удивили) Оренбург молодцы))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4405

      Snek 1 час назад

      Да все знают, что в следующем сезоне он будет в Зените.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1238

      Hoahin 1 час назад

      Молодцы Оренбург

      3
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      Рейтинг: +8210

      vladik12 1 час назад

      А тренер таким и должен быть. Респект, Личка!

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