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    «Время показало, что я прав». Баринов – о том, что игрокам «Локомотива» «до ***»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил свои слова месячной давности.

    • После игры с «Торпедо» (1:0) Баринов сказал журналистам, что некоторым его партнерам «до ***» [все равно] на результат.

    – По поводу слов про недостаточную самоотдачу партнeров. Кто-то тебя критиковал, кто-то, наоборот, поддержал. Как-то внутри обсуждали эту тему с ребятами? И дошeл ли твой посыл до тех, к кому ты обращался?

    – Я это сказал после игры с «Торпедо». Прошло время, и оказалось, что я прав. Я не пытался это до кого-то донести, а просто высказал своe личное мнение. А что касается критики, на самом деле, я ни одного человека не встретил, который бы мне по этой ситуации что-то высказал.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12009

      Алексей З 1 час назад

      Проиграли все дерби, так вы обьективно слабее всех.
      Он хороший , а партнёры плохие ? Надо гнать из капитанов.

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      Рейтинг: +85

      Стоп всем 2 часа назад

      Баринов доказывает что он прав.И в это время наживая себе врагов.
      Такова наша жизнь.

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