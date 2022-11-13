«Время показало, что я прав». Баринов – о том, что игрокам «Локомотива» «до ***»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил свои слова месячной давности.

После игры с «Торпедо» (1:0) Баринов сказал журналистам, что некоторым его партнерам «до ***» [все равно] на результат.

– По поводу слов про недостаточную самоотдачу партнeров. Кто-то тебя критиковал, кто-то, наоборот, поддержал. Как-то внутри обсуждали эту тему с ребятами? И дошeл ли твой посыл до тех, к кому ты обращался?

– Я это сказал после игры с «Торпедо». Прошло время, и оказалось, что я прав. Я не пытался это до кого-то донести, а просто высказал своe личное мнение. А что касается критики, на самом деле, я ни одного человека не встретил, который бы мне по этой ситуации что-то высказал.

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