«Оренбург» – «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

Запасные: Гошев, Полуяхтов, Павловец, Стаматов, Капленко, Титков, Оганесян, Ковалeв, Башич, Воробьeв, Гурциев, Акоста.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Ленини, Манелов.

Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Якимов, Мацукатов, Апеков.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

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