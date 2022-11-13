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    «Оренбург» – «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

    «Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

    Запасные: Гошев, Полуяхтов, Павловец, Стаматов, Капленко, Титков, Оганесян, Ковалeв, Башич, Воробьeв, Гурциев, Акоста.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Ленини, Манелов.

    Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Якимов, Мацукатов, Апеков.

    • Матч начнется в 14:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26705

      JTherry 12 минут назад

      а тем временем телята проигрывают Оренбургу 0:3...))) Сычевой - топ..!!!

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      Рейтинг: +66436

      portero 1 час назад

      Ну что бычки... только победа!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +900

      Riot Zero > portero 1 час назад

      Удачи сосед

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