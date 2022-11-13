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  • В Белоруссии стюард толкнул девушку игрока, когда тот делал ей предложение во время матча

В Белоруссии стюард толкнул девушку игрока, когда тот делал ей предложение во время матча

13 ноября 2022, 10:09
6

Футболист белорусской «Сморгони» (второй по силе дивизион) Владислав Шубович решил сделать предложение девушке после забитого гола.

Девушка подошла к кромке поля, но ее толкнул стюард, полагая, что зрительница нарушает порядок на матче. Затем стюарда толкнул сам Шубович. Драки удалось избежать.

  • 22-летний Шубович стоит 50 тысяч евро.
  • У игрока в сезоне Первой лиги чемпионата Белоруссии 13 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
  • «Сморгонь» финишировала в сезоне на 2-м месте.

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Источник: Бомбардир.ру
Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (6)
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russkiisergei
1668326090
надо было ему нос сломать
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ALEXMAN888
1668326442
Стюард делал свою работу. А, эта показуха уже бесит. Через полгода разведутся. Новосельцев вам пример.
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Enter2006
1668331795
Посторонние люди выбегали на поле, стюард был вообще-то прав.
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