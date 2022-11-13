В Белоруссии стюард толкнул девушку игрока, когда тот делал ей предложение во время матча

Футболист белорусской «Сморгони» (второй по силе дивизион) Владислав Шубович решил сделать предложение девушке после забитого гола.

Девушка подошла к кромке поля, но ее толкнул стюард, полагая, что зрительница нарушает порядок на матче. Затем стюарда толкнул сам Шубович. Драки удалось избежать.

22-летний Шубович стоит 50 тысяч евро.

У игрока в сезоне Первой лиги чемпионата Белоруссии 13 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

«Сморгонь» финишировала в сезоне на 2-м месте.

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