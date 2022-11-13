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    В Белоруссии стюард толкнул девушку игрока, когда тот делал ей предложение во время матча

    Футболист белорусской «Сморгони» (второй по силе дивизион) Владислав Шубович решил сделать предложение девушке после забитого гола.

    Девушка подошла к кромке поля, но ее толкнул стюард, полагая, что зрительница нарушает порядок на матче. Затем стюарда толкнул сам Шубович. Драки удалось избежать.

    • 22-летний Шубович стоит 50 тысяч евро.
    • У игрока в сезоне Первой лиги чемпионата Белоруссии 13 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
    • «Сморгонь» финишировала в сезоне на 2-м месте.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6846

      Semenycch 5 минут назад

      Я вообще не приветствую публичность во время предложения руки и сердца. Это дело такое же интимное как и секс.

      0
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      Рейтинг: +175

      russkiisergei 5 минут назад

      надо было ему нос сломать

      0
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      Рейтинг: +81

      Стоп всем 43 минуты назад

      Херой ...Слабую девушку грубо толкнул.

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