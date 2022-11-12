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    Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил победу над «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ (2:1).

    «Прекрасный первый тайм. Второй тайм начался с того, что не забили, было три момента. Все-таки 2:0 очень опасный счет, потому что невольно игроки очень сильно расслабляются. Победили — молодцы!

    Надо отметить первый гол Данила Пруцева. Он провел прекрасный первый тайм. «Спартак», вперед!» – сказал Федун.

    • «Спартак» ушел на зимний перерыв на 2-м месте.
    • Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
    • Весенняя часть РПЛ стартует в марте.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23484

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Красно-белые с победой!!! Три очка и второе место - это здорово! Но надо быть объективным: нынешняя победа восторга не вызывает, она одержана над аутсайдером и со скромным счётом. Локо, конечно, клуб с историей, но на сегодня с плохой репутацией.

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      Рейтинг: +19859

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Спасибо, Леня !!! )))

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      Рейтинг: +53

      SunnyDay 1 час назад

      в целом весёлая, смотрибельная игра, Локо молодцы включились после 0:2 терять уже нечего, Спартак по счету, рано стал играть, чуть не поплатился, 3 очка не пахнут,как говорится

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      Рейтинг: +18046

      DVOK68 1 час назад

      Как хорошо что ты стал просто болельщик...

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      Рейтинг: +327

      Мася_1989 1 час назад

      Второй тайм был за Локо. Первый, слава Богам, не смотрел.

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      Рейтинг: +19859

      Persona_non_Grata > Мася_1989 1 час назад

      В первом Локо просто не было, а во втором - по моментам я бы поспорил !!! И если ты рад тому, что не видел первый - зачем смотрел второй ?...

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