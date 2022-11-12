Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»

Красно-белые с победой!!! Три очка и второе место - это здорово! Но надо быть объективным: нынешняя победа восторга не вызывает, она одержана над аутсайдером и со скромным счётом. Локо, конечно, клуб с историей, но на сегодня с плохой репутацией.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил победу над «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ (2:1).
«Прекрасный первый тайм. Второй тайм начался с того, что не забили, было три момента. Все-таки 2:0 очень опасный счет, потому что невольно игроки очень сильно расслабляются. Победили — молодцы!
Надо отметить первый гол Данила Пруцева. Он провел прекрасный первый тайм. «Спартак», вперед!» – сказал Федун.
- «Спартак» ушел на зимний перерыв на 2-м месте.
- Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
- Весенняя часть РПЛ стартует в марте.
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