«Не все игроки «Ахмата» готовы к РПЛ». Ташуев – после поражения от «Пари НН»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подытожил матч 17-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Первый тайм провалили. Почему — надо анализировать. Мы команду познаем, теперь понимаем, что нам нужна ротация. Потому что не все готовы к играм на уровне РПЛ. Нужны эмоции, голод, жажда борьбы. Сами себе организуем мячи, такая тенденция есть», – сказал Ташуев.

Ташуев принял «Ахмат» в сентябре.

Команда идет в РПЛ 5-й.

В этом году ей осталось провести 2 матча Кубка России.

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