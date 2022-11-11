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    «Не все игроки «Ахмата» готовы к РПЛ». Ташуев – после поражения от «Пари НН»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подытожил матч 17-го тура РПЛ против «Пари НН».

    «Первый тайм провалили. Почему — надо анализировать. Мы команду познаем, теперь понимаем, что нам нужна ротация. Потому что не все готовы к играм на уровне РПЛ. Нужны эмоции, голод, жажда борьбы. Сами себе организуем мячи, такая тенденция есть», – сказал Ташуев.

    • Ташуев принял «Ахмат» в сентябре.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • В этом году ей осталось провести 2 матча Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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