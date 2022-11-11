Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Сычевого отреагировал на интерес ЦСКА

    Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, отреагировал на интерес к игроку со стороны ЦСКА.

    «Интерес к Сычевому со стороны ЦСКА? Опять кто-то что-то написал. Это очередной слух.

    Московский клуб никак со мной не связывался, а контракта от них на столе у руководства «Оренбурга» не лежит. Когда будут официальные бумаги, только тогда будут обсуждения», – сказал Талаев.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Тренер «Оренбурга» Личка оценил прогресс Сычевого 1
    В «Оренбурге» прокомментировали новость об интересе ЦСКА к Сычевому 1
    Сычевой зимой может перейти в ЦСКА 12
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11