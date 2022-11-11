Агент Сычевого отреагировал на интерес ЦСКА

Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, отреагировал на интерес к игроку со стороны ЦСКА.

«Интерес к Сычевому со стороны ЦСКА? Опять кто-то что-то написал. Это очередной слух.

Московский клуб никак со мной не связывался, а контракта от них на столе у руководства «Оренбурга» не лежит. Когда будут официальные бумаги, только тогда будут обсуждения», – сказал Талаев.

В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

В новом контракте игрока есть отступные – 100 миллионов рублей.

На него также претендуют «Краснодар» и «Торпедо».

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