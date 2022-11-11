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    Газзаев обвинил Роднину в некомпетентности. Она призвала закрыть футбольные клубы

    Бывший тренер сборной России и других команд Валерий Газзаев отреагировал на заявление экс-фигуристки Ирины Родниной, которая призвала закрывать футбольные клубы в России.

    «Безусловно, Ирина – великая спортсменка с большим количеством регалий. Но зачем она говорит о том, чего не знает и в чем ничего не понимает? У нас значительная часть клубов имеет частное финансирование. Ситуация постепенно меняется к лучшему несмотря на то, что мы в изоляции.

    Честно говоря, я возмущен! Ну ладно бы это какой‑то болельщик сказал, но она же сама спортсменка! Должна же быть какая‑то солидарность.

    Сейчас весь наш спорт находится в изоляции. Людям нужно какое‑то зрелище в этой непростой ситуации. На футболе у нас собираются полные стадионы в Санкт‑Петербурге, Москве, Ростове‑на‑Дону, Воронеже и Оренбурге!

    Никогда не слышал, чтобы кто‑то из футболистов или тренеров негативно высказывался в адрес фигуристов или представителей других видов спорта. О том же фигурном катании, которое сейчас пользуется невероятной популярностью, мы всегда говорим с восхищением. Для чего Ирина сейчас делает такие грубые заявления в адрес наших футбольных клубов? Не понимаю», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3036

      Ziklop 56 минут назад

      тоже фигурное катание получает миллионы господдержки.

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