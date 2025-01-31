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  • Тарханов назвал лучших тренеров в истории российского футбола

Тарханов назвал лучших тренеров в истории российского футбола

Александр Тарханов ответил, каких тренеров он считает сильнейшими в российском футболе.

– Кто лучший тренер в истории российского футбола?

– Нет, ну в России всегда было много тренеров сильных, которых можно сейчас отметить. Но если, например, выбирать тройку сильнейших…

Пожалуй, скажу, что Романцев, Семин и Газзаев – лучшие тренеры в истории российского футбола.

  • 71-летний Романцев не тренирует с 2005 года.
  • 77-летний Семин без работы с 2021 года.
  • 70-летний Газзаев завершил карьеру в 2013 году.

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Источник: «РБ Спорт»

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