Тарханов назвал лучших тренеров в истории российского футбола

Александр Тарханов ответил, каких тренеров он считает сильнейшими в российском футболе.

– Кто лучший тренер в истории российского футбола?

– Нет, ну в России всегда было много тренеров сильных, которых можно сейчас отметить. Но если, например, выбирать тройку сильнейших…

Пожалуй, скажу, что Романцев, Семин и Газзаев – лучшие тренеры в истории российского футбола.