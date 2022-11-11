Тренер «Оренбурга» Личка оценил прогресс Сычевого

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопросы о лучшем бомбардире своей команды Владимире Сычевом.

– А в чем заключается феномен Сычевого? И есть ли он – этот феномен?

– Этот парень сделал себя сам. Сам вытащил себя на тот уровень, на котором сейчас находится. В первый год в «Оренбурге» ему было непросто. Он нечасто проходил в состав.

– Почему?

– У нас были Фамейе и Воробьев. Но Сычевой нормально воспринимал ситуацию, постепенно прибавлял. Забил шесть мячей.

Он много работает на тренировках. Остается на поле после занятий, отшлифовывает завершение атак. У него глаза горят! Парень хочет расти. И сейчас ему воздается за длительную пахоту.

– Скептики считают, что Сычевой – это бомбардир на один сезон, и нередко сравнивают его с Гамидом Агаларовым.

– Сейчас я, конечно, не могу с полной уверенностью сказать, что Сыч будет исправно забивать и в следующем году. В жизни все бывает. Никто не знает, что случится завтра...

Но пока Вова подтверждает свой уровень. Он – в гонке бомбардиров, попал в расширенный список сборной России. Это уже о чем-то говорит.

Ему надо понимать, что в футболе важна стабильность. Если в этом сезоне он забьет 15-17 голов, то в следующем нельзя снижать планку.

В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Он отличился 11 раз в РПЛ – больше только у Квинси Промеса.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Краснодара», «Торпедо» и ЦСКА.

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