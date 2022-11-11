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    В Нидерландах объяснили, почему Промеса не вызвали в сборную на ЧМ-2022

    Нидерландский журналист De Telegraaf Яп Де Грот прокомментировал невключение полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

    «Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам», — сказал Де Грот.

    • Турнир в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками голландцев будут Катар, Сенегал и Эквадор.
    • В этом сезоне Промес забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25885

      vladimir-7 30 минут назад

      В любой сборной уголовник не нужен, а Промеж спрятался среди хулиганов российской команды.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11973

      Алексей З > vladimir-7 3 минуты назад

      Идиот , он что сидел ? Посмотри Промеж ягодиц ничего не мешает ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98787

      zigbert 1 час назад

      Спартаку это не мешает готовиться к матчам. Если это слова ван Галя то неудачная отговорка.

      0
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      Рейтинг: +1438

      zarsm 1 час назад

      Балабол, все мы знаем почему и из-за чего))) Футбол вне политики))

      1
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      Рейтинг: +16317

      Fusballer > zarsm 1 час назад

      Думаю, что это дополнительный фактор. А по основному всё верно. У нас же Кокорина с Мамаевым не вызывали)

      1
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      Рейтинг: +16317

      Fusballer 1 час назад

      Логично.

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