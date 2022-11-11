В Нидерландах объяснили, почему Промеса не вызвали в сборную на ЧМ-2022

Нидерландский журналист De Telegraaf Яп Де Грот прокомментировал невключение полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

«Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам», — сказал Де Грот.

Турнир в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками голландцев будут Катар, Сенегал и Эквадор.

В этом сезоне Промес забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

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