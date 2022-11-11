Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Оренбурге» прокомментировали новость об интересе ЦСКА к Сычевому

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к нападающему Владимиру Сычевому.

    — Поступало ли предложение ЦСКА по Сычевому?

    — Нет, никаких предложений и контактов.

    • В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Он отличился 11 раз в РПЛ – больше только у Квинси Промеса.
    • В новом контракте игрока есть отступные – 100 миллионов рублей.
    • На него также претендуют «Краснодар» и «Торпедо».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Тренер «Оренбурга» Личка оценил прогресс Сычевого 1
    Сычевой зимой может перейти в ЦСКА 12
    В «Оренбурге» прокомментировали информацию о 100 миллионах рублей отступных за Сычевого 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11