«ЦСКА планирует подписать одного футболиста». Инсайдер Карпов назвал позицию, которую москвичи усилят зимой

ЦСКА планирует подписать зимой одного футболиста, а не трех, как сообщалось ранее.
«В зимнее трансферное окно ЦСКА планирует усилиться лишь одним футболистом (на позицию 8/вингер, то есть инсайд в полуфланге) для подмены Карраскаля и Медины.
Форварда не будет, если только команду не покинет кто-то из действующих нападающих.
Центрального защитника тоже не будет, если только не уйдет кто-то из действующих игроков обороны», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 29 очков в 16 турах.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова