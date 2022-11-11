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    «ЦСКА планирует подписать одного футболиста». Инсайдер Карпов назвал позицию, которую москвичи усилят зимой

    ЦСКА планирует подписать зимой одного футболиста, а не трех, как сообщалось ранее.

    «В зимнее трансферное окно ЦСКА планирует усилиться лишь одним футболистом (на позицию 8/вингер, то есть инсайд в полуфланге) для подмены Карраскаля и Медины.

    Форварда не будет, если только команду не покинет кто-то из действующих нападающих.

    Центрального защитника тоже не будет, если только не уйдет кто-то из действующих игроков обороны», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 29 очков в 16 турах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +415

      Таврида 48 секунд назад

      "для подмены Карраскаля и Медины" А когда для замены Заболотного и Гайча что-то сделают? И Зайнутдиннов постоянно все дыры в обороне будет закрывать?

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      Рейтинг: +1002

      OOOVVV. 9 минут назад

      Курочка по зёрнышку клюёт ))))).

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