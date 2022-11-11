«ЦСКА планирует подписать одного футболиста». Инсайдер Карпов назвал позицию, которую москвичи усилят зимой

ЦСКА планирует подписать зимой одного футболиста, а не трех, как сообщалось ранее.

«В зимнее трансферное окно ЦСКА планирует усилиться лишь одним футболистом (на позицию 8/вингер, то есть инсайд в полуфланге) для подмены Карраскаля и Медины.

Форварда не будет, если только команду не покинет кто-то из действующих нападающих.

Центрального защитника тоже не будет, если только не уйдет кто-то из действующих игроков обороны», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.

Команда набрала 29 очков в 16 турах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно