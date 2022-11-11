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    Агент Дивеева рассказал, когда игрок вернется в общую группу ЦСКА

    Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении игрока после травмы.

    «Когда Игорь Дивеев вернется в общую группу? С этим вопросом надо обратиться к докторам ЦСКА, которые обладают более точной информацией. Уже и так понятно, что в осенней части этого сезона Дивеев не сыграет.

    Что касается зимних сборов, то Игорь поедет в Турцию уже полностью восстановившимся и готовым. Уверен, так и будет», — заявил Еремин.

    • В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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