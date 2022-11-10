Основатель «Амкала» оценил вероятность прихода Дзюбы в Медиалигу

Создатель «Амкала» Герман Попков считает, что вряд ли сейчас Артем Дзюба согласится играть за медийный клуб.

«Не думаю, что Дзюба может действительно прийти в МФЛ. Плюс, это невозможно с точки зрения заявки. Это будет дисбаланс для других команд, которые не могу позволить себе пригласить таких жестких футболистов.

Поэтому думаю, что этого не произойдет. Плюс, мне кажется, что Артем еще не наигрался в профессиональном футболе. Для него это будет большой даунгрейд с точки зрения удовольствия.

Да, Дзюба может классно пошутить и отлично подходил бы для МФЛ, но его футбольный уровень намного выше среднего уровня игроков Медиалиги.

Не думаю, что он будет подвергать себя риску травмироваться ради участия в медийном футболе», – сказал Попков.

34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что «Рубин» – основной вариант для форварда, а запасной – «Торпедо».

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