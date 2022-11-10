Камоцци: «Голова Дзюбы – самая дорогая в российском футболе»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, дал оценку игровым качествам Артема Дзюбы.

«Дзюба по-прежнему игрок высокого уровня. Ему необходимо как можно скорее начать играть и забивать, тогда все наладится.

У Артема есть ряд очевидных преимуществ. Голова Дзюбы – до сих пор самая дорогая в российском футболе, лучше него на втором этаже никто не играет.

Артем будет полезен команде, которая часто использует длинные передачи. В борьбе Дзюба тоже очень хорош, несмотря на возраст», – сказал Камоцци.

34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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