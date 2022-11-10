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    Камоцци: «Голова Дзюбы – самая дорогая в российском футболе»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, дал оценку игровым качествам Артема Дзюбы.

    «Дзюба по-прежнему игрок высокого уровня. Ему необходимо как можно скорее начать играть и забивать, тогда все наладится.

    У Артема есть ряд очевидных преимуществ. Голова Дзюбы – до сих пор самая дорогая в российском футболе, лучше него на втором этаже никто не играет.

    Артем будет полезен команде, которая часто использует длинные передачи. В борьбе Дзюба тоже очень хорош, несмотря на возраст», – сказал Камоцци.

    • 34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».
    • Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.
    • Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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    Источник: Sport24

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