Орлов назвал причину спада в карьере Дзюбы

Журналист Геннадий Орлов высказался о форварде Артеме Дзюбе.

Он считает, что карьера 34-летнего футболиста пошла на спад из-за отношения к тренировочному процессу.

– Про Дзюбу много разных мнений. Аршавин, например, говорит, что «Зениту» Артем не нужен, но в командах с 6-го по 16-е место мог бы спокойно поиграть.

При этом Тукманов сказал, что в «Торпедо» Артему не смогут заплатить те деньги, которые он бы хотел.

На самом деле, все зависит от Артема и от его физической формы. Форма должна быть хорошая, в футбол-то он играть умеет.

Я считаю, что он еще может поиграть. Но вот в какой команде – вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовет.

– Не грустно, что европейская карьера Дзюбы закончилась, не успев начаться?

– Еще за год до ухода Дзюбы из «Зенита», я говорил, что ему надо прибавлять в тренировках. Посмотрите на возрастных игроков: Жирков, Семак, да тот же Роналду с Месси. С возрастом они начали тренироваться больше, чем основная группа.

Дзюба не очень себя утруждал в тренировочном процессе. Видно было, что он стал менее подвижен, потерял маневренность, не уходил во фланги. Поэтому его Семак и вывел из состава, и «Зенит» от него отказался.

Да, Артем умеет забивать и отдавать голевые, но есть же общая игра на команду. Посмотрите на Малкома – он и у чужих ворот, и у своих. Сегодня такой футбол.

Думаю, турецкая команда с такими же требованиями подходила к Дзюбе. Он должен 90 минут быть в движении.

Все зависит от Артема. Он говорил, что любит вызовы. Ему нужен вызов, но для этого надо проявить большую силу воли. А для него сейчас даже один день без тренировок сказывается.

Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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