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    Орлов назвал причину спада в карьере Дзюбы

    Журналист Геннадий Орлов высказался о форварде Артеме Дзюбе.

    Он считает, что карьера 34-летнего футболиста пошла на спад из-за отношения к тренировочному процессу.

    – Про Дзюбу много разных мнений. Аршавин, например, говорит, что «Зениту» Артем не нужен, но в командах с 6-го по 16-е место мог бы спокойно поиграть.

    При этом Тукманов сказал, что в «Торпедо» Артему не смогут заплатить те деньги, которые он бы хотел.

    На самом деле, все зависит от Артема и от его физической формы. Форма должна быть хорошая, в футбол-то он играть умеет.

    Я считаю, что он еще может поиграть. Но вот в какой команде – вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовет.

    – Не грустно, что европейская карьера Дзюбы закончилась, не успев начаться?

    – Еще за год до ухода Дзюбы из «Зенита», я говорил, что ему надо прибавлять в тренировках. Посмотрите на возрастных игроков: Жирков, Семак, да тот же Роналду с Месси. С возрастом они начали тренироваться больше, чем основная группа.

    Дзюба не очень себя утруждал в тренировочном процессе. Видно было, что он стал менее подвижен, потерял маневренность, не уходил во фланги. Поэтому его Семак и вывел из состава, и «Зенит» от него отказался.

    Да, Артем умеет забивать и отдавать голевые, но есть же общая игра на команду. Посмотрите на Малкома – он и у чужих ворот, и у своих. Сегодня такой футбол.

    Думаю, турецкая команда с такими же требованиями подходила к Дзюбе. Он должен 90 минут быть в движении.

    Все зависит от Артема. Он говорил, что любит вызовы. Ему нужен вызов, но для этого надо проявить большую силу воли. А для него сейчас даже один день без тренировок сказывается.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +740

      Эном айс 1 час назад

      Вызовы закончены.Трусить по полю с поджатыми локотками уже нигде не позволяется. Мир футбольный изменился , на удивление Артёма Сергеевича...

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      Рейтинг: +11959

      Алексей З 1 час назад

      Ложь и лицемерие этого человека не знает границ.
      Дзюба забивал бы не меньше Сергеева. Зачем центрфорварду сваливаться на фланг, специалист ?
      Убрали Дзю из команды по двум причинам, большое влияние в раздевалке, что явно не нравилось Семаку , ну и финансовые запосы ( жадный больно ).
      Что касается формы , то при нынешней РПЛ ( при 8:0 и 7:0) свои 7-8 из вратарской он положил бы.
      Гена , прекрати врать.
      Херовый из тебя пресс-секретарь Миллера.

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      Рейтинг: +354

      Азбука 1 час назад

      Возраст не обманешь.

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