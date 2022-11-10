Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Чемпионат мира – мечта. Мы все плакали!». Ондуа – о попадании в сборную Камеруна на ЧМ-2022

    Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа поделился эмоциями в связи с тем, что его включили в состав сборной Камеруна для участия в ЧМ-2022.

    «Скажу коротко: я счастлив! Очень счастлив! И прыгаю по дому, как ребeнок. Рядом со мной мама и сестра. После того, как объявили заявку, мы все плакали!

    Чемпионат мира – моя мечта. То, куда я стремился долгие годы. Это большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики.

    Вы меня всегда поддерживали. Писали приятные слова. И верили в меня. Большое вам спасибо еще раз!

    Вызов в сборную я ждал так сильно, что все мои мысли были только о нeм. Даже отрастил непривычную для себя бороду – настолько было не до этого.

    Ура!! Мечты сбываются», – написал 27-летний футболист в своем телеграм-канале.

    • Ондуа – воспитанник «Локомотива».
    • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
    • На групповом этапе ЧМ-2022 камерунцы сыграют с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    На ЧМ-2022 сыграет футболист с российским паспортом, но за Камерун: он ездил в Воркуту при -62 и мечтал о сборной России 1
    Ондуа: «Хорошо, что могу представлять российский народ на чемпионате мира» 2
    Назван состав сборной Камеруна на ЧМ-2022. Нгамале из «Динамо» и россиянин Ондуа – в заявке 1
    Источник: телеграм-канал Гаэля Ондуа

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11