«Чемпионат мира – мечта. Мы все плакали!». Ондуа – о попадании в сборную Камеруна на ЧМ-2022

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа поделился эмоциями в связи с тем, что его включили в состав сборной Камеруна для участия в ЧМ-2022.

«Скажу коротко: я счастлив! Очень счастлив! И прыгаю по дому, как ребeнок. Рядом со мной мама и сестра. После того, как объявили заявку, мы все плакали!

Чемпионат мира – моя мечта. То, куда я стремился долгие годы. Это большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики.

Вы меня всегда поддерживали. Писали приятные слова. И верили в меня. Большое вам спасибо еще раз!

Вызов в сборную я ждал так сильно, что все мои мысли были только о нeм. Даже отрастил непривычную для себя бороду – настолько было не до этого.

Ура!! Мечты сбываются», – написал 27-летний футболист в своем телеграм-канале.

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

На групповом этапе ЧМ-2022 камерунцы сыграют с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

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