Президент «Оренбурга» прокомментировал продление контракта с Сычевым

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о заключении нового соглашения с нападающим Владимиром Сычевым.
Стороны продлили контракт на полтора года – до 31 декабря 2024-го.
«Достаточно быстро договорились, все прошло в конструктивном, деловом варианте. Мы достигли соглашения с неким повышением условий в рамках политики, проводимой в клубе.
Возможно, у него были какие-то предложения от других клубов, нам об этом неизвестно», – заявил Еремякин.
- В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он отличился 11 раз в РПЛ – больше только у Квинси Промеса.
- В новом контракте форварда есть отступные – 100 миллионов рублей.
- Интерес к нему проявляют «Краснодар» и «Торпедо».
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Источник: ТАСС