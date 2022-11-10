Ведущая «Матч ТВ» рассказала о сексуальном опыте с девушкой

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина рассказала, что имела сексуальный опыт с девушкой

«У меня был опыт секса с девочкой. Мы обе были не профи. Секс с женщиной – это особая история. Это философия. Там другая атмосфера. Там психоэмоциональное другое восприятие.

Нужно, чтобы партнерша тебе нравилась, чтобы ты могла расслабиться. Мне важно, чтоб партнерша была опытная, которая знает, что делать. Возможно, я бы хотела повторить, но с опытным человеком», – сказала Серегина.

До «Матч ТВ» Серегина работала на каналах «Москва 24», «Мир».

Серегина занималась синхронным плаванием.

Помимо работы на «Матч ТВ» Серегина ведет шоу «Секс в искусстве».

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