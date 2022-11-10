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    • Ведущая «Матч ТВ» рассказала о сексуальном опыте с девушкой

    Ведущая «Матч ТВ» рассказала о сексуальном опыте с девушкой

    Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина рассказала, что имела сексуальный опыт с девушкой

    «У меня был опыт секса с девочкой. Мы обе были не профи. Секс с женщиной – это особая история. Это философия. Там другая атмосфера. Там психоэмоциональное другое восприятие.

    Нужно, чтобы партнерша тебе нравилась, чтобы ты могла расслабиться. Мне важно, чтоб партнерша была опытная, которая знает, что делать. Возможно, я бы хотела повторить, но с опытным человеком», – сказала Серегина.

    • До «Матч ТВ» Серегина работала на каналах «Москва 24», «Мир».
    • Серегина занималась синхронным плаванием.
    • Помимо работы на «Матч ТВ» Серегина ведет шоу «Секс в искусстве».

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    Источник: «Секс в искусстве«

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    10.11.2022 00:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +14546

      playsh 16 ноября 2022, 23:10

      Олеся,киску полизать захотелось,ну так полижи - нельзя наступать на горло своим прихотям.Только молча.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14546

      playsh > 16 ноября 2022, 23:05

      Олеся,киску полизать захотела,ну так полижи,нельзя наступать на горло своим прихотям.Только молча.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24655

      DOCTOR PENALTY 16 ноября 2022, 11:52

      Дом2 открыл филиал на МатчТВ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1578

      zarsm 15 ноября 2022, 21:17

      Бомбардир, иди на#уй. Двойка вам за такие новости. Нет слов ваще

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 10 ноября 2022, 12:59

      Бомбер из лучшего футбольного сайта превратился в бульварную прессу. За что я любил этот сайт здесь было много разных комментов от читателей читая которых я реально кайфовал, здесь было интересно. комменты превысали сотни штук в день. а сейчас реально посмотрите какой заголовок набрал более десятка комметов. за сегодня я вижу только один заголовок... и то этот заголовок не о футболе ааа о какой-то б.яди которая хочет повторения л.сбийского полового сношения. иии комменты все с отварщением...

      3
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      Рейтинг: +18331

      paracetamol 10 ноября 2022, 12:34

      И зачем интервью со всякими б... публикуют? Не понимаю, это что, новый спорт!

      3
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      Рейтинг: +750

      Азбука 10 ноября 2022, 11:57

      Требую равенства в подаче информации о сексуальных похождениях. Если публикуете о нетрадиционных спариваниях, то рядом должен быть красочный рассказ об опыте секса, где участвуют мужчина и женщина. (Или женщина с мужчиной)))

      2
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      Рейтинг: +3515

      FRZZ 10 ноября 2022, 10:30

      Что за ***...ство ? Тфу!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7055

      Красногорск_Фан 10 ноября 2022, 10:15

      Как то ей это помогло более профессионально вести новости о футболе?

      0
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      Рейтинг: +6305

      rash1959 10 ноября 2022, 09:33

      А я и не сомневался что родитель №№ 1 или 2 бывают только на загнивающем западе. срач тв, да и всё тв кишит такими. Может не с теми начали "сво"?

      0
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      Рейтинг: +6305

      rash1959 10 ноября 2022, 09:33

      Вот таких "новостей" и не хватает бомбардиру. Это результат после недавнего опросника на сайте?

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      Рейтинг: +7055

      Красногорск_Фан > rash1959 10 ноября 2022, 10:19

      Честно не вкурил зачем он. Мой комментарий удалили, через сутки вернули посмотрев что повторяет 2 десятка других. Какая то странная игра в правду . а я писал что других баните за мат и тд.в заголовках , с себя начните . Вот лгбт пропаганда пример крайне удачный. Запрещена в рф

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      Рейтинг: +9046

      vladik12 > Красногорск_Фан 10 ноября 2022, 11:46

      Тут нет пропаганды, епт.

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      Рейтинг: +7055

      Красногорск_Фан > vladik12 10 ноября 2022, 17:03

      Думаю ты не совсем разбираешься в рекламе. Любое действие совершаемое медийным и типа добившимся в жизни персонажем это реклама и пример молодому поколению. Как пример тысячи детей тут же копируют новые стрижки их любимых футболистов. Поэтому медийные граждане должны держать язык за зубами а не Дзюбить

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