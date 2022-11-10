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  • Ведущая «Матч ТВ» рассказала о сексуальном опыте с девушкой

Ведущая «Матч ТВ» рассказала о сексуальном опыте с девушкой

10 ноября 2022, 00:33
23

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина рассказала, что имела сексуальный опыт с девушкой

«У меня был опыт секса с девочкой. Мы обе были не профи. Секс с женщиной – это особая история. Это философия. Там другая атмосфера. Там психоэмоциональное другое восприятие.

Нужно, чтобы партнерша тебе нравилась, чтобы ты могла расслабиться. Мне важно, чтоб партнерша была опытная, которая знает, что делать. Возможно, я бы хотела повторить, но с опытным человеком», – сказала Серегина.

  • До «Матч ТВ» Серегина работала на каналах «Москва 24», «Мир».
  • Серегина занималась синхронным плаванием.
  • Помимо работы на «Матч ТВ» Серегина ведет шоу «Секс в искусстве».

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Источник: «Секс в искусстве«
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Комментарии (23)
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mutabor0992
1668031075
Это что за пропаганда лгбт?!!!!?Походу на матчТВ одни уроды!!!
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CSKA57
1668035606
Полная хрень! Жалоба!
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svetekanet
1668037145
Ну, было и было. Это её жизнь и её дело. Зачем только это на портале про футбол?
Ответить
derrik2000
1668038935
Да всё руководство Матч-ТВ из таких. Чему удивляться?
Ответить
гууд
1668049380
Бл*! Да услыште же нас!!! Зачем на этом сайте такие новости? Эта новость как вообще со спортом связана? Домен сплетник.ру покупайте!!!
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Kulimen
1668057173
Пора бы прокуратуре проверить Бомбардир на пропаганду нетрадиционных отношений и ЛГБТ сообществ
Ответить
rash1959
1668062004
Вот таких "новостей" и не хватает бомбардиру. Это результат после недавнего опросника на сайте?
Ответить
paracetamol
1668072855
И зачем интервью со всякими б... публикуют? Не понимаю, это что, новый спорт!
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Spartak №1
1668074351
Бомбер из лучшего футбольного сайта превратился в бульварную прессу. За что я любил этот сайт здесь было много разных комментов от читателей читая которых я реально кайфовал, здесь было интересно. комменты превысали сотни штук в день. а сейчас реально посмотрите какой заголовок набрал более десятка комметов. за сегодня я вижу только один заголовок... и то этот заголовок не о футболе ааа о какой-то б.яди которая хочет повторения л.сбийского полового сношения. иии комменты все с отварщением...
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Plyash
1668629416
Олеся,киску полизать захотелось,ну так полижи - нельзя наступать на горло своим прихотям.Только молча.
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