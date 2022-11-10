Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзюба может перейти в «Венецию», Конор намерен купить «Ливерпуль», Мане пропустит ЧМ-2022 и другие новости дня

    Левандовскому грозит трехматчевая дисквалификация за поведение в матче с «Осасуной».

    Клаудиньо назвал самого сложного соперника для «Зенита» в РПЛ.

    «Я *** твою гребаную мать!». Пике в матче с «Осасуной» получил красную карточку за оскорбления.

    Менди рассказал, что перед сексом с обвинившей его в изнасиловании женщиной он спросил разрешения у ее парня. Тот не возражал.

    Конор Макгрегор хочет купить «Ливерпуль».

    Дзюба может перейти в «Венецию» в зимнее трансферное окно.

    Мане пропустит ЧМ-2022 (L’Equipe).

    Ловчев: «Обидно, что меня, легендарного спартаковца, не позвали в комитет ветеранов клуба. Наверно, им мое лицо не нравится».

    Каррера – о конфликте с Глушаковым и Ещенко: «Потерял уважение к ним как к людям. Они не уважали меня и просто врали».

    Экс-ведущая «Матч ТВ» Командная сфотографировалась без одежды.

    Стали известны основной и запасной варианты продолжения карьеры для Дзюбы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11