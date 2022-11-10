Дзюба может перейти в «Венецию», Конор намерен купить «Ливерпуль», Мане пропустит ЧМ-2022 и другие новости дня

Левандовскому грозит трехматчевая дисквалификация за поведение в матче с «Осасуной».

Клаудиньо назвал самого сложного соперника для «Зенита» в РПЛ.

«Я *** твою гребаную мать!». Пике в матче с «Осасуной» получил красную карточку за оскорбления.

Менди рассказал, что перед сексом с обвинившей его в изнасиловании женщиной он спросил разрешения у ее парня. Тот не возражал.

Конор Макгрегор хочет купить «Ливерпуль».

Дзюба может перейти в «Венецию» в зимнее трансферное окно.

Мане пропустит ЧМ-2022 (L’Equipe).

Ловчев: «Обидно, что меня, легендарного спартаковца, не позвали в комитет ветеранов клуба. Наверно, им мое лицо не нравится».

Каррера – о конфликте с Глушаковым и Ещенко: «Потерял уважение к ним как к людям. Они не уважали меня и просто врали».

Экс-ведущая «Матч ТВ» Командная сфотографировалась без одежды.

Стали известны основной и запасной варианты продолжения карьеры для Дзюбы.