Конор Макгрегор хочет купить «Ливерпуль»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет стать владельцем «Ливерпуля».
«С удовольствием! Как только услышал, что команду выставили на продажу, я сразу запросил информацию. Какой поворот событий! Какой клуб!» – сообщил Конор.
Макгрегор ранее заявлял, что хочет купить «Селтик», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
- 7 ноября стало известно, что «Ливерпуль» выставлен на продажу.
- Владелец клуба Джон Генри хочет получить за клуб 4 миллиарда фунтов.
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Источник: твиттер Конора Макгрегора