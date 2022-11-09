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    Конор Макгрегор хочет купить «Ливерпуль»

    Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет стать владельцем «Ливерпуля».

    «С удовольствием! Как только услышал, что команду выставили на продажу, я сразу запросил информацию. Какой поворот событий! Какой клуб!» – сообщил Конор.

    Макгрегор ранее заявлял, что хочет купить «Селтик», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: твиттер Конора Макгрегора

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +94

      SuperPav11 22 минуты назад

      Денег у него не хватит, все это дешевый пиар.

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