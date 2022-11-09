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Конор Макгрегор хочет купить «Ливерпуль»

9 ноября 2022, 12:20
6

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет стать владельцем «Ливерпуля».

«С удовольствием! Как только услышал, что команду выставили на продажу, я сразу запросил информацию. Какой поворот событий! Какой клуб!» – сообщил Конор.

Макгрегор ранее заявлял, что хочет купить «Селтик», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник: твиттер Конора Макгрегора
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (6)
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Maxi_7
1667988673
Конор не самый бедный парень, это известно всем, но мало просто купить клуб, в него нужно ещё регулярно вкладывать деньги, заниматься управлением, и прочая морока, а теперь вопрос - откуда у него будет денежный поток на постоянной основе? В боях он по сути уже не участвует, виски его насколько я знаю тоже такой себе бизнес, да и очень локальный и мелкий по всемирным экономическим масштабам. Я ещё ппонимаю, если какие-нибудь шейхи-саудиты купят - там денежный поток почти неиссякаемый благодаря запасам природных ресурсов, а вот Конор... всё это выглядит как дешёвый фарс, и если у нынешних владельцев есть хоть какая-то привязанность к клубу и если они желают ему только лучшего и развития в будущем - Конору продавать сие предприятие ну никак
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ARSteven89
1667990690
Ну, если только в ипотеку )))
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Беспонтий
1667992866
купи анжи и не стагнируй хоть поржём
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BlackMurder
1667998042
Ротор бы купил
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jek718875
1668065046
Конор может только продать свои трусы, обделаные после Хабиба
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