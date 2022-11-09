Конор Макгрегор хочет купить «Ливерпуль»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет стать владельцем «Ливерпуля».

«С удовольствием! Как только услышал, что команду выставили на продажу, я сразу запросил информацию. Какой поворот событий! Какой клуб!» – сообщил Конор.

Макгрегор ранее заявлял, что хочет купить «Селтик», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

7 ноября стало известно, что «Ливерпуль» выставлен на продажу.

Владелец клуба Джон Генри хочет получить за клуб 4 миллиарда фунтов.

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