Экс-ведущая «Матч ТВ» Командная сфотографировалась без одежды

То что скрыто за ширмой наверно некрасиво)))
Бывшая ведущая «Матч ТВ» Мария Командная опубликовала в социальной сети фото без одежды.
Командная на фото закрывает свое тело произведением искусства.
- Журналистка работала на «Матч ТВ» со дня основания, но в 2017 году покинула канал в связи с приглашением на FOX Sports.
- Командная вела жеребьевку ЧМ-2018 вместе с Гари Линекером.
- Несколько лет назад у Командной был собственный проект на ютубе.
Фото: соцсети Марии Командной.
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