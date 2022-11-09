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    Экс-ведущая «Матч ТВ» Командная сфотографировалась без одежды

    Бывшая ведущая «Матч ТВ» Мария Командная опубликовала в социальной сети фото без одежды.

    Командная на фото закрывает свое тело произведением искусства.

    • Журналистка работала на «Матч ТВ» со дня основания, но в 2017 году покинула канал в связи с приглашением на FOX Sports.
    • Командная вела жеребьевку ЧМ-2018 вместе с Гари Линекером.
    • Несколько лет назад у Командной был собственный проект на ютубе.

    Фото: соцсети Марии Командной.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +260

      Теркчанин 1 минуту назад

      То что скрыто за ширмой наверно некрасиво)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Хургада 2 минуты назад

      Тема титек не раскрыта. И загар неравномерный. Но за попытку надо похвалить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3140

      FRZZ 31 минуту назад

      А завтра она обвиняет кого-то в приставании или домогательстве.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3460

      lordmrv 1 час назад

      Блин, ребята, хоть на этой ветке ни кто не грызётся и все за одно)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8161

      vladik12 > lordmrv 21 минуту назад

      Может, потому что, как написали ниже, руки у всех под столом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      ЭтожЯ 1 час назад

      Тема сисек не раскрыта .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      SunnyDay > ЭтожЯ 1 час назад

      Let's show your tits)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10659

      R_a_i_n 1 час назад

      Руки под стол!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17743

      Cleaner > R_a_i_n 33 минуты назад

      Что то я после Ваших слов спартаковца Дзюбу вспомнил...)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10659

      R_a_i_n > Cleaner 28 минут назад

      неее, когда руки Зюба свои демонстрировал, он Питерский был уже!

      0
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      Рейтинг: +17743

      Cleaner 1 час назад

      Откровенная футбольная новость!..)))

      4
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      Рейтинг: +11169

      alex1951 > Cleaner 38 минут назад

      Вот и я о том же...
      Похоже,кто опрос устраивал,перешли в Бомбу из СПИД-инфо))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +50868

      MaxRnD 1 час назад

      Явно опрос по улучшениям пошёл на пользу ) А можно ширму чуток отодвинуть ?

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +17743

      Cleaner > MaxRnD 1 час назад

      Можно. Но за отдельную плату.)

      1
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      Рейтинг: +8161

      vladik12 > MaxRnD 1 час назад

      Только в платной версии "Бомбардира".

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