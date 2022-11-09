Ловчев: «Обидно, что меня, легендарного спартаковца, не позвали в комитет ветеранов клуба. Наверно, им мое лицо не нравится»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев предположил, почему его не включили в состав комитета ветеранов «Спартака».

«Я не особенно что-то знаю о создании комитета ветеранов. Вчера как раз встречался перед этим с Симоняном, который с Мирзояном ехал в «Лукойл», где был совет директоров.

Я слышал буквально одну фразу, что создаeтся совет ветеранов, почeтным президентом, может быть, будет Симонян, ведь это ещe не было утверждено, а руководителем — Романцев. Всe, что я знаю.

Почему никто из клуба не общался со мной на эту тему? Видимо, из-за моей позиции говорить честно о руководстве Федуна и Заремы. Наверное, моя фамилия и моe лицо не очень им нравятся.

Когда я закончил карьеру, то через какое-то время при мне была команда ветеранов с Нетто, Жорой Ярцевым. Хотя бы это знали. Смотрю на это как на неизбежное зло.

Обидно ли мне? Думаю, такое любому человеку будет обидно, который отдал жизнь… Как Николай Петрович сказал Никите Павловичу Симоняну, что если тебя разрезать, то одна половина будет белая, другая — красная. Вот обо мне можно то же самое сказать.

Не помнят, что я первым и спартаковских футболистов был признан лучшим футболистом страны! Когда я говорю, что мне не нравится, как играет «Спартак», то сразу становлюсь врагом народа. Сегодняшние руководители клуба, не позвав меня — легендарного спартаковца, они расписываются в том, что всe это для галочки», — сказал Ловчев.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.

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