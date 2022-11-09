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    Ловчев: «Обидно, что меня, легендарного спартаковца, не позвали в комитет ветеранов клуба. Наверно, им мое лицо не нравится»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев предположил, почему его не включили в состав комитета ветеранов «Спартака».

    «Я не особенно что-то знаю о создании комитета ветеранов. Вчера как раз встречался перед этим с Симоняном, который с Мирзояном ехал в «Лукойл», где был совет директоров.

    Я слышал буквально одну фразу, что создаeтся совет ветеранов, почeтным президентом, может быть, будет Симонян, ведь это ещe не было утверждено, а руководителем — Романцев. Всe, что я знаю.

    Почему никто из клуба не общался со мной на эту тему? Видимо, из-за моей позиции говорить честно о руководстве Федуна и Заремы. Наверное, моя фамилия и моe лицо не очень им нравятся.

    Когда я закончил карьеру, то через какое-то время при мне была команда ветеранов с Нетто, Жорой Ярцевым. Хотя бы это знали. Смотрю на это как на неизбежное зло.

    Обидно ли мне? Думаю, такое любому человеку будет обидно, который отдал жизнь… Как Николай Петрович сказал Никите Павловичу Симоняну, что если тебя разрезать, то одна половина будет белая, другая — красная. Вот обо мне можно то же самое сказать.

    Не помнят, что я первым и спартаковских футболистов был признан лучшим футболистом страны! Когда я говорю, что мне не нравится, как играет «Спартак», то сразу становлюсь врагом народа. Сегодняшние руководители клуба, не позвав меня — легендарного спартаковца, они расписываются в том, что всe это для галочки», — сказал Ловчев.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1381

      moskowcity-petrv 8 минут назад

      Подожди Евгений, пригласят, если истерить сильно не будешь

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      Рейтинг: +23476

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Евгений Серафимыч, держи удар, ты это умеешь. Большинству болельщиков Спартака,
      я уверен (!!!), это неприятно. Правда сама себя найдёт.

      0
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      Рейтинг: +17727

      Cleaner 39 минут назад

      Ветераны спартаковские по отношению к ветерану спартаковскому по спартаковски поступили. Вечная грызня в этом клубе...(

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      Рейтинг: +11938

      Алексей З 50 минут назад

      За базар надо отвечать, правдоруб херов.
      Тебя не позвали , тут же вспомнил я красно-белый, а когда на газпромовском матч-тв поливаешь говном родную команду , то об этом забываешь.
      Так тебе и надо, поддерживаю.

      1
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      Рейтинг: +17727

      Cleaner > Алексей З 36 минут назад

      Вы опять своему бывшему в спину плюете. Понимаю, что традиция в вашем клубе такая, но все равно стыдно за Спартака...(((

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      Рейтинг: +10647

      R_a_i_n > Cleaner 19 минут назад

      Стыдно за доместоса. Этот индивидум на любой ветке Спартака оставляет свой высер!

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      Рейтинг: +113

      dragoff 1 час назад

      Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке (с)...

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      Рейтинг: +17727

      Cleaner > dragoff 38 минут назад

      Вы это Симонянам скажите!...(

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      Рейтинг: +16227

      NewLife 1 час назад

      "Наверное, моя фамилия и моe лицо не очень им нравятся." На твоем лице давно нет ничего спартаковского, только обсерание великого клуба в угоду конъюнктуре и близости к газпром тв. Сам себя легендой назвал. Смешно.

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      Рейтинг: +1227

      Sky Spartak 1 час назад

      Или потому, что Лого Спартака,каким то образом к себе приурочил и не хочешь отдать)

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      Рейтинг: +95

      SuperPav11 1 час назад

      Да кто ты вообще есть старуха ворчливая

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