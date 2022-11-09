Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Обидно, что меня, легендарного спартаковца, не позвали в комитет ветеранов клуба. Наверно, им мое лицо не нравится»

Ловчев: «Обидно, что меня, легендарного спартаковца, не позвали в комитет ветеранов клуба. Наверно, им мое лицо не нравится»

9 ноября 2022, 15:59
12

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев предположил, почему его не включили в состав комитета ветеранов «Спартака».

«Я не особенно что-то знаю о создании комитета ветеранов. Вчера как раз встречался перед этим с Симоняном, который с Мирзояном ехал в «Лукойл», где был совет директоров.

Я слышал буквально одну фразу, что создаeтся совет ветеранов, почeтным президентом, может быть, будет Симонян, ведь это ещe не было утверждено, а руководителем — Романцев. Всe, что я знаю.

Почему никто из клуба не общался со мной на эту тему? Видимо, из-за моей позиции говорить честно о руководстве Федуна и Заремы. Наверное, моя фамилия и моe лицо не очень им нравятся.

Когда я закончил карьеру, то через какое-то время при мне была команда ветеранов с Нетто, Жорой Ярцевым. Хотя бы это знали. Смотрю на это как на неизбежное зло.

Обидно ли мне? Думаю, такое любому человеку будет обидно, который отдал жизнь… Как Николай Петрович сказал Никите Павловичу Симоняну, что если тебя разрезать, то одна половина будет белая, другая — красная. Вот обо мне можно то же самое сказать.

Не помнят, что я первым и спартаковских футболистов был признан лучшим футболистом страны! Когда я говорю, что мне не нравится, как играет «Спартак», то сразу становлюсь врагом народа. Сегодняшние руководители клуба, не позвав меня — легендарного спартаковца, они расписываются в том, что всe это для галочки», — сказал Ловчев.

  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
  • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
«Спартак» определился с ценой на Солари 9
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 6
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sky Spartak
1667999454
Или потому, что Лого Спартака,каким то образом к себе приурочил и не хочешь отдать)
Ответить
NewLife
1668000161
"Наверное, моя фамилия и моe лицо не очень им нравятся." На твоем лице давно нет ничего спартаковского, только обсерание великого клуба в угоду конъюнктуре и близости к газпром тв. Сам себя легендой назвал. Смешно.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1668003328
Евгений Серафимыч, держи удар, ты это умеешь. Большинству болельщиков Спартака, я уверен (!!!), это неприятно. Правда сама себя найдёт.
Ответить
moskowcity-petrv
1668003694
Подожди Евгений, пригласят, если истерить сильно не будешь
Ответить
Shamil79
1668004352
меня-легендарного.....главные слова....остальное всё лишнее
Ответить
Эном айс
1668004670
Холериком можно быть на поле. Но (везде и всюду) называть себя спартаковской легендой негоже. Тем более, позиционируя себя, как медийное лицо. А в аксонометрии оно лицом уже не видится. Да ещё и сопровождается какофонией звуков. ----------- Чёта заумничал я...) Кароч, Свобода попугаям! В зоопарке тиграм не докладывают мяса!
Ответить
шахта Заполярная
1668004885
Да тут не в лице дело, а в языке ....... А за языком следить надо.
Ответить
mihail200606
1668004977
Несдержанный...болтает много..
Ответить
моэм
1668009852
Всегда был хитрозадой шестёркой ... а в комитете собираются уважаемые люди .
Ответить
SLADE2019
1668061978
По сравнению с теми, кого называют легендами Спартака, Евгений Серафимович, безусловно является таковым. С ним почти всегда можно спорить, не соглашаться, но то, что человек переживает за наш клуб, очевидно и бесспорно. Я, к сожалению не видел весь состав совета, но после того, что в нем нет Ловчева и Мостового, уже сомневаюсь, что там достойные люди собрались.
Ответить
Главные новости
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
1
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
4
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
Вчера, 23:17
1
Все новости
Все новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:02
12
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
Вчера, 19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
Вчера, 18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
Вчера, 18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
Вчера, 18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
Вчера, 17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Вчера, 17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
Вчера, 17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
Вчера, 17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
Вчера, 17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
Вчера, 16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
Вчера, 16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
Вчера, 16:29
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+