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    Клаудиньо назвал самого сложного соперника для «Зенита» в РПЛ

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поговорил о конкуренции в РПЛ.

    «В России очень конкурентный чемпионат, слабых команд нет, на игру с «Зенитом» все настраиваются как на последнюю. Было тяжело играть и с ЦСКА, и с «Ростовом», и со «Спартаком». Наверное, матчи со «Спартаком», по их накалу, по всему, что окружает их, по истории противостояния, были самыми равными и непростыми», – сказал бразилец.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • В 1-м круге РПЛ «Зенит» победил «Спартак» (2:1).
    • В Кубке России «Зенит» уступил «Спартаку» (0:3).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10765

      alp 20 минут назад

      да ну.. в последнее время игры со спартаком уже не приносят тех ощущений как раньше... теперь, перед игрой у КБ постоянные какие то фантазии по поводу "ну теперь то мы им зададим жару" а заканчивается все как обычно - победа Зенита и вой из Тарасовки по поводу судейства...

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      Рейтинг: +107

      dragoff 38 минут назад

      нет у матчей Спартака с сенитой никакой истории! Че он несет... В этом заповеднике РПЛ - созданы все условия только для одного участника, все остальные - это массовка. А у Спартака есть история противостояния с ЦСКА, динамо. Сейчас интересное противостояние с южными командами. Вот это смотреть интересно. А за мыканьями сениты за очередным никчемным чемпионством - вообще пофигу.

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      Рейтинг: +46

      fitt > dragoff 5 минут назад

      Как и у срамтака в 90-х. Были деньги только у них, так же и братки вершили судьбы.

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