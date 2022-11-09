Клаудиньо назвал самого сложного соперника для «Зенита» в РПЛ

да ну.. в последнее время игры со спартаком уже не приносят тех ощущений как раньше... теперь, перед игрой у КБ постоянные какие то фантазии по поводу "ну теперь то мы им зададим жару" а заканчивается все как обычно - победа Зенита и вой из Тарасовки по поводу судейства...
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поговорил о конкуренции в РПЛ.
«В России очень конкурентный чемпионат, слабых команд нет, на игру с «Зенитом» все настраиваются как на последнюю. Было тяжело играть и с ЦСКА, и с «Ростовом», и со «Спартаком». Наверное, матчи со «Спартаком», по их накалу, по всему, что окружает их, по истории противостояния, были самыми равными и непростыми», – сказал бразилец.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- В 1-м круге РПЛ «Зенит» победил «Спартак» (2:1).
- В Кубке России «Зенит» уступил «Спартаку» (0:3).
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