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  • Каррера – о конфликте с Глушаковым и Ещенко: «Потерял уважение к ним как к людям. Они не уважали меня и просто врали»

Каррера – о конфликте с Глушаковым и Ещенко: «Потерял уважение к ним как к людям. Они не уважали меня и просто врали»

9 ноября 2022, 18:51
4

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вспомнил о конфликте с Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко в 2018 году.

  • Футболисты поставили лайки под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.
  • «Спартак» уволил итальянца спустя около 2-х месяцев после этой истории.
  • Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл РПЛ и суперкубок России.

– Не сожалеете о том, что перед отъездом позвали на ужин всю команду, за исключением Глушакова?

– Нет, в тот момент он поступил очень плохо по отношению ко мне. У меня нет ощущения, что тогда было правильно звать его для того, чтобы прощаться.

– Незадолго до того вы перевели Глушакова и Андрея Ещенко в дубль из-за лайка посту болельщика «Спартака», актера и автора песен Дмитрия Назарова. Считаете ли это теперь ошибкой?

– Не думаю, что это ошибка. Если я ставлю лайк, то, значит, согласен с тем, кто оскорбляет моего тренера. Я не могу поставить лайк просто потому, что человек выложил что угодно. Сначала читаю содержание, а потом уже ставлю лайк, если оно мне нравится. Вижу это так.

Потому в этой ситуации потерял уважение к ним как к людям. Когда кто-то отзывается плохо о тренере, а ты ставишь лайк – это издевательство. Поэтому я не включил их в команду (на матч «Спартака» с «Рапидом» в Вене – прим. «Бомбардира»).

Они просто, мягко говоря, врали мне. Я не мог это терпеть. Это та вещь, которая принесла мне наибольшую боль. Ведь как только меня выгнали, все радовались тому, что Глушаков наконец-то вернется в команду.

– Правда ли, что футболисты «Спартака» просили вас не переводить Глушакова и Ещенко во вторую команду?

– Да, это правда. Но я принял такое решение. Они не уважали меня. Я никогда не говорил, не писал в соцсетях, что они сыграли плохо в отдельно взятом матче, что-то сделали не так. То есть они показали неуважение ко мне не как к тренеру, а как к человеку.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (4)
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moskowcity-petrv
1668009923
Мудрости не хватило тебе.иногда,лайки ставят, не смотрят на содержание.а твоя агентишна гурцкая,вообще отдельная кружевная история
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Persona_non_Grata
1668021080
Полностью поддерживал и поддерживаю Карреру в этом противостоянии !!!
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zigbert
1668069572
Думаю Глушаков и Ещенко поступили так осознанно. В тот период давление на Карреру нарастало со всех сторон. А тут еще и капитан команды, который должен был поддержать тренера, занял позицию его противников.
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