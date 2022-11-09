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    Каррера – о конфликте с Глушаковым и Ещенко: «Потерял уважение к ним как к людям. Они не уважали меня и просто врали»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вспомнил о конфликте с Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко в 2018 году.

    • Футболисты поставили лайки под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.
    • «Спартак» уволил итальянца спустя около 2-х месяцев после этой истории.
    • Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл РПЛ и суперкубок России.

    – Не сожалеете о том, что перед отъездом позвали на ужин всю команду, за исключением Глушакова?

    – Нет, в тот момент он поступил очень плохо по отношению ко мне. У меня нет ощущения, что тогда было правильно звать его для того, чтобы прощаться.

    – Незадолго до того вы перевели Глушакова и Андрея Ещенко в дубль из-за лайка посту болельщика «Спартака», актера и автора песен Дмитрия Назарова. Считаете ли это теперь ошибкой?

    – Не думаю, что это ошибка. Если я ставлю лайк, то, значит, согласен с тем, кто оскорбляет моего тренера. Я не могу поставить лайк просто потому, что человек выложил что угодно. Сначала читаю содержание, а потом уже ставлю лайк, если оно мне нравится. Вижу это так.

    Потому в этой ситуации потерял уважение к ним как к людям. Когда кто-то отзывается плохо о тренере, а ты ставишь лайк – это издевательство. Поэтому я не включил их в команду (на матч «Спартака» с «Рапидом» в Вене – прим. «Бомбардира»).

    Они просто, мягко говоря, врали мне. Я не мог это терпеть. Это та вещь, которая принесла мне наибольшую боль. Ведь как только меня выгнали, все радовались тому, что Глушаков наконец-то вернется в команду.

    – Правда ли, что футболисты «Спартака» просили вас не переводить Глушакова и Ещенко во вторую команду?

    – Да, это правда. Но я принял такое решение. Они не уважали меня. Я никогда не говорил, не писал в соцсетях, что они сыграли плохо в отдельно взятом матче, что-то сделали не так. То есть они показали неуважение ко мне не как к тренеру, а как к человеку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1382

      moskowcity-petrv 28 минут назад

      Мудрости не хватило тебе.иногда,лайки ставят, не смотрят на содержание.а твоя агентишна гурцкая,вообще отдельная кружевная история

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