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  • «Он никому не нужен в Италии, поэтому пытается найти себе лавочку в России». Газзаев – о Каррере

«Он никому не нужен в Италии, поэтому пытается найти себе лавочку в России». Газзаев – о Каррере

9 ноября 2022, 21:34
7

Бывший тренер сборной России и других команд Валерий Газзаев прокомментировал заявление Массимо Карреры. Итальянец сказал, что готов вернуться в Россию.

«Я считаю, что это наглое заявление. В ЦСКА и «Зените» работают наши российские специалисты, причем работают хорошо. Пусть он у себя в Италии попробует найти работу. Там‑то он никому не нужен, поэтому он здесь пытается найти себе лавочку. Считаю, что такие заявление некорректны, потому что тренеры этих команд работают успешно. Сейчас, к сожалению, к нам приезжают иностранные тренеры, которые, мягко говоря, не востребованы у себя на родине в других странах. Они считают, что здесь им дадут работу.

Почему Каррера нигде не задержался после «Спартака»? Надо прекратить сюда звать таких специалистов. К нам должны приезжать тренеры с высокой квалификацией, которые оставят большой след. Например, Дик Адвокат выиграл чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА с «Зенитом» – это хороший пример. Роберто Манчини и Фабио Капелло, к сожалению, имели неудачный опыт, но все‑таки это большие фигуры, которые достигли серьезных высот. Нам надо уважать своих специалистов. Почему Каррера говорит про ЦСКА и «Зенит»? Почему он не сказал, что хочет поработать в «Торпедо» или «Химках», хотя я абсолютно уверен, что его и туда не возьмут», – сказал Газзаев.

  • Итальянец без работы с прошлого года, когда покинул «Бари».
  • В 2016-2018 годах Каррера тренировал «Спартак».
  • С москвичами тренер взял РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Газзаев Валерий Каррера Массимо
Комментарии (7)
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NewLife
1668022820
"К нам должны приезжать тренеры с высокой квалификацией" Тебе никто ничего не должен. Балаболишь, будто не знаешь нынешнюю ситуацию.
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adekvat0726
1668023024
Усатый сам никому не нужен, ток Вове, для массажа языком его анального отверстия
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Ghork
1668027956
Да всё правильно усатый сказал, а из мясных желчь полилась , кто такой корера да х.... Й его знает!!!
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inzek
1668028694
фу! откуда псиной поперло?
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Romeo 123
1668044509
Здесь каждая вторая новость , каррера сказал, каррера посчитал, каррера подумал, что не о ком писать?
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Baggio1986
1668047706
Старый пёс
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Томик
1668060803
Вот цскашное хамство так и прёт. Какую-то "лавочку" вставил. Ну не могут они нормально свои мысли выражать. Надо обязательно что-нибудь оскорбительное нарисовать. Не понимая, что оскорбляют этим сами себя. И федотова уже покусали. "Кто-то прыгал" - из той же серии. А этот должен ещё нам усы.
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