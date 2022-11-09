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    «Он никому не нужен в Италии, поэтому пытается найти себе лавочку в России». Газзаев – о Каррере

    Бывший тренер сборной России и других команд Валерий Газзаев прокомментировал заявление Массимо Карреры. Итальянец сказал, что готов вернуться в Россию.

    «Я считаю, что это наглое заявление. В ЦСКА и «Зените» работают наши российские специалисты, причем работают хорошо. Пусть он у себя в Италии попробует найти работу. Там‑то он никому не нужен, поэтому он здесь пытается найти себе лавочку. Считаю, что такие заявление некорректны, потому что тренеры этих команд работают успешно. Сейчас, к сожалению, к нам приезжают иностранные тренеры, которые, мягко говоря, не востребованы у себя на родине в других странах. Они считают, что здесь им дадут работу.

    Почему Каррера нигде не задержался после «Спартака»? Надо прекратить сюда звать таких специалистов. К нам должны приезжать тренеры с высокой квалификацией, которые оставят большой след. Например, Дик Адвокат выиграл чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА с «Зенитом» — это хороший пример. Роберто Манчини и Фабио Капелло, к сожалению, имели неудачный опыт, но все‑таки это большие фигуры, которые достигли серьезных высот. Нам надо уважать своих специалистов. Почему Каррера говорит про ЦСКА и «Зенит»? Почему он не сказал, что хочет поработать в «Торпедо» или «Химках», хотя я абсолютно уверен, что его и туда не возьмут», — сказал Газзаев.

    • Итальянец без работы с прошлого года, когда покинул «Бари».
    • В 2016-2018 годах Каррера тренировал «Спартак».
    • С москвичами тренер взял РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +140

      adekvat0726 31 минуту назад

      Усатый сам никому не нужен, ток Вове, для массажа языком его анального отверстия

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      Рейтинг: +16230

      NewLife 34 минуты назад

      "К нам должны приезжать тренеры с высокой квалификацией" Тебе никто ничего не должен. Балаболишь, будто не знаешь нынешнюю ситуацию.

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