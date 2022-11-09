Лещук: «Говорят, у «Динамо» мертвые вратари»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук знает о мнении болельщиков, недовольных вратарской линией в команде.

«Клуб заработает денег на Арсене Захаряне, продав его. Можно будет вратаря купить. Видел, что есть категория болельщиков, которые говорят, что у нас все вратари мертвые», – сказал Лещук.

Лещук и его партнер-вратарь Антон Шунин – динамовские воспитанники.

Вратарская линия «Динамо» уже несколько лет неизменна.

«Динамо» идет в РПЛ 6-м.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно