Лещук: «Говорят, у «Динамо» мертвые вратари»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук знает о мнении болельщиков, недовольных вратарской линией в команде.
«Клуб заработает денег на Арсене Захаряне, продав его. Можно будет вратаря купить. Видел, что есть категория болельщиков, которые говорят, что у нас все вратари мертвые», – сказал Лещук.
- Лещук и его партнер-вратарь Антон Шунин – динамовские воспитанники.
- Вратарская линия «Динамо» уже несколько лет неизменна.
- «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал Алексея Ковалева