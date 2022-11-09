РФС назначил арбитров на матчи 17-го тура РПЛ. «Локомотив» – «Спартак» рассудит Москалев, «Динамо» и ЦСКА – Безбородов

Объявлены судейские назначения на матчи 17-го тура РПЛ.
11 ноября (пятница)
«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков;
12 ноября (суббота)
«Урал» – «Факел»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан;
«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья – Сергей Куликов;
«Торпедо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Валерий Данченко; резервный судья – Евгений Турбин;
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Кукуляк;
13 ноября (воскресенье)
«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов;
«Химки» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Егор Болховитин; резервный судья – Максим Перезва;
«Динамо» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков.
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