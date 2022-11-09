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    РФС назначил арбитров на матчи 17-го тура РПЛ. «Локомотив» – «Спартак» рассудит Москалев, «Динамо» и ЦСКА – Безбородов

    Объявлены судейские назначения на матчи 17-го тура РПЛ.

    11 ноября (пятница)

    «Пари НН» – «Ахмат»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков;

    12 ноября (суббота)

    «Урал» – «Факел»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан;

    «Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья – Сергей Куликов;

    «Торпедо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Валерий Данченко; резервный судья – Евгений Турбин;

    «Локомотив» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Кукуляк;

    13 ноября (воскресенье)

    «Оренбург» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов;

    «Химки» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Егор Болховитин; резервный судья – Максим Перезва;

    «Динамо» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков.

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    Источник: РФС

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