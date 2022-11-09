Стало известно, какого игрока хотят купить владельцы «Ливерпуля» в качестве прощального подарка

Fenway Sports Group ищет покупателя для «Ливерпуля». Напоследок владельцы хотят преподнести клубу прощальный подарок.

Как пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую газету Marca, этим подарком станет покупка полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Стоимость трансфера оценивается в 87 миллионов фунтов стерлингов.

На англичанина также претендуют «Реал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

В этом сезоне Беллингем забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.

Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

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