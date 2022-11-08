Романцев объяснил, зачем «Спартак» создал комитет ветеранов

Бывший тренер «Спартака» и председатель комитета ветеранов клуба Олег Романцев назвал цели нового комитета «Спартака».

«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. Почетным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы.

Я убежден, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», – заявил Романцев.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.

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