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    Романцев объяснил, зачем «Спартак» создал комитет ветеранов

    Бывший тренер «Спартака» и председатель комитета ветеранов клуба Олег Романцев назвал цели нового комитета «Спартака».

    «Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. Почетным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы.

    Я убежден, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», – заявил Романцев.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11919

      Алексей З 16 минут назад

      Пиар компания.
      Старичков как-то надо поддержать, но главное близко к работе клуба не подпускать .

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      Рейтинг: +98773

      zigbert 23 минуты назад

      Хотелось бы чтобы этот комитет своей работой приносил пользу клубу, проводя ее более конструктивно.

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      Рейтинг: +17723

      Cleaner 1 час назад

      А чтобы была ДОЛЖНОСТЬ председателя комитета ветеранов!!!..)))

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      Рейтинг: +19774

      Persona_non_Grata > Cleaner 42 минуты назад

      А вот как нибудь без сопливых разберутся !!!

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