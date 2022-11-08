Романцев объяснил, зачем «Спартак» создал комитет ветеранов

Пиар компания.
Старичков как-то надо поддержать, но главное близко к работе клуба не подпускать .
Бывший тренер «Спартака» и председатель комитета ветеранов клуба Олег Романцев назвал цели нового комитета «Спартака».
«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. Почетным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы.
Я убежден, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», – заявил Романцев.
- «Спартак» – самый титулованный клуб России.
- Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно